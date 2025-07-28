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28 июля 2025, 01:23 | Обновлено 28 июля 2025, 01:41
51
0

ОФИЦИАЛЬНО. Петрусенко подписал контракт на 3 года с хорватским Осиеком

Ранее воспитанник Динамо выступал за турецкий клуб Антальяспор

28 июля 2025, 01:23 | Обновлено 28 июля 2025, 01:41
51
0
ОФИЦИАЛЬНО. Петрусенко подписал контракт на 3 года с хорватским Осиеком
ФК Осиек. Александр Петрусенко (слева)

27-летний украинский полузащитник Александр Петрусенко подписал контракт на три года с хорватским клубом «Осиек».

Воспитанника «Динамо» хорошо знают любители футбола в Хорватии, так как он успешно защищал цвета «Истры 1961».

Прошлый сезон Петрусенко провел в составе турецкого клуба высшего дивизиона «Антальяспор», который внезапно столкнулся с финансовыми проблемами. Это привело к задержкам выплат игрокам, поэтому летом украинец автоматически стал свободным агентом.

«Осиек» воспользовался этой ситуацией, хотя этим летом к хавбеку проявляли интерес из нескольких европейских стран.

В прошлом сезоне Петрусенко сыграл за «Антальяспор» 21 матч турецкой Суперлиги и 5 поединков национального кубка, не забив ни одного гола.

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Александр Петрусенко Динамо Киев трансферы Осиек чемпионат Хорватии по футболу свободный агент Антальяспор Истра 1961
Николай Степанов Источник: ФК Осиек
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