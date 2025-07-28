ОФИЦИАЛЬНО. Петрусенко подписал контракт на 3 года с хорватским Осиеком

27-летний украинский полузащитник Александр Петрусенко подписал контракт на три года с хорватским клубом «Осиек».

Воспитанника «Динамо» хорошо знают любители футбола в Хорватии, так как он успешно защищал цвета «Истры 1961».

Прошлый сезон Петрусенко провел в составе турецкого клуба высшего дивизиона «Антальяспор», который внезапно столкнулся с финансовыми проблемами. Это привело к задержкам выплат игрокам, поэтому летом украинец автоматически стал свободным агентом.

«Осиек» воспользовался этой ситуацией, хотя этим летом к хавбеку проявляли интерес из нескольких европейских стран.

В прошлом сезоне Петрусенко сыграл за «Антальяспор» 21 матч турецкой Суперлиги и 5 поединков национального кубка, не забив ни одного гола.

Petrusenko je potpisao ugovor na tri godine, a nosit će broj 16. 🤝https://t.co/BC4muCUXmm — NK Osijek (@nkosijek) July 26, 2025