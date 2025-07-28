ПЕТРУСЕНКО: «Я очень люблю Хорватию, чувствую себя здесь как дома»

Украинский полузащитник Александр Петрусенко дал первое интервью в статусе игрока хорватского клуба Осиек:

«Вот видите, я снова немного говорю на хорватском языке, как и тогда, когда играл за Истру 1961 в Пуле. Там у меня был преподаватель хорватского, но я работал с ним всего две недели, потому что сразу перешел в Турцию. Здесь я обязательно продолжу учиться, и с каждым днем будет лучше.

Было несколько вариантов, но я выбрал Осиек. Чувствую, что могу здесь вместе с командой многого добиться. В клубе есть все, чтобы мы как игроки становились лучше. Вообще, я очень люблю Хорватию, чувствую себя здесь как дома. Для меня это лучший вариант. Рад, что я здесь, и теперь – за работу! Я знаю, чего здесь ожидают, и готов к этому.

Почему покинул турецкий Антальяспор? Я больше не видел там перспектив. Но это был очень хороший опыт – играть в сильной турецкой лиге, против отличных игроков и команд. Там очень динамичный футбол, все играют на полную, не так просто адаптироваться. У меня также остались приятные воспоминания об Истре. Всем было тяжело играть против нас, у нас была хорошая команда и игроки, мы добились отличного результата.

А эта команда, в которую я перехожу, просто обязана быть сильной! Я знаю, что конкуренция здесь будет мотивирующей, сейчас самое главное – как можно быстрее познакомиться с партнерами. Я не тренировался с командой два месяца, работал индивидуально, в начале, возможно, не буду готов на все 100%, но очень скоро наберу оптимальную форму.

Я люблю много работать на поле и бегать, как с мячом, так и без него. И в Осиеке буду выкладываться на полную – все, что знаю и умею. Моя природная позиция – «шестерка», но могу играть и «восьмерку», в Турции однажды даже играл в центре защиты, подобное было и в Украине в нескольких матчах. Я прошел отличную школу в «Динамо», многие игроки моего поколения выступают в больших европейских клубах».