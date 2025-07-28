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28 июля 2025, 02:59 | Обновлено 28 июля 2025, 03:28
122
0

ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своей новой покупкой

Криштиану Роналду решил себя побаловать

28 июля 2025, 02:59 | Обновлено 28 июля 2025, 03:28
122
0
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своей новой покупкой
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду потратил €1,3 млн на эксклюзивные часы в стиле Bugatti — почти половина стоимости самого автомобиля.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии вновь оказался в центре внимания — на этот раз не из-за голов, а благодаря роскошной покупке. Португалец приобрёл эксклюзивные часы Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon, стоимостью около €1,3 миллиона — то есть почти половину цены настоящего Bugatti Chiron.

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Часы были созданы в сотрудничестве с известным производителем суперкаров и вдохновлены дизайном Bugatti. Внутри механизма — миниатюрная копия двигателя W16, которая «оживает» при нажатии специальной кнопки. Корпус выполнен из сапфирового стекла, а сам механизм состоит из 578 деталей — это настоящее инженерное произведение искусства.

Роналду, известный своей страстью к роскоши, уже имеет в коллекции множество уникальных хронометров, но эта модель побила все рекорды даже для него.

Эта покупка лишь подчеркивает статус Роналду не только как футболиста, но и как иконы стиля и роскоши.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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