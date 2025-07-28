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Англия
28 июля 2025, 01:16 |
278
1

Манчестер Сити может побить рекорд и купить футболиста за 250 млн евро

Коул Палмер может вернуться в Манчестер

28 июля 2025, 01:16 |
278
1
Манчестер Сити может побить рекорд и купить футболиста за 250 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский «Манчестер Сити» готовится побить трансферный рекорд.

«Горожане» серьезно рассматривают покупку Коула Палмера из «Челси». Первая попытка «горожан» купить Коула Палмера была провальной – «пенсионеры» отклонили предложение в размере 170 млн евро, но сообщили, что готовы рассмотреть уход англичанина за 250 млн евро.

«Горожане» продолжают работу в направлении этого трансфера и могут побить трансферный рекорд.

Коул Палмер занимает 3-е место в рейтинге фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Манчестер Сити» согласовал контракт с «Галатасараем».

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трансферы Манчестер Сити Челси трансферы АПЛ Коул Палмер
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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ViAn
Ого. 250 - Сіті вирішив знайти як перевершити всі трансфери Лівера? Навіть Реал так не переплачував за повернення своїх вихованців. Чому? Бо завжди прописує у контрактках суму трансферу назад. Досвід.
Безумовно трансфер Палмера в Челсі - найбільший провал менеджменту Сіті.
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