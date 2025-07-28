Манчестер Сити может побить рекорд и купить футболиста за 250 млн евро

Английский «Манчестер Сити» готовится побить трансферный рекорд.

«Горожане» серьезно рассматривают покупку Коула Палмера из «Челси». Первая попытка «горожан» купить Коула Палмера была провальной – «пенсионеры» отклонили предложение в размере 170 млн евро, но сообщили, что готовы рассмотреть уход англичанина за 250 млн евро.

«Горожане» продолжают работу в направлении этого трансфера и могут побить трансферный рекорд.

Коул Палмер занимает 3-е место в рейтинге фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Манчестер Сити» согласовал контракт с «Галатасараем».