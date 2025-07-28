МАТВИЕНКО: «Болели против нас, но нам нравится играть на таких стадионах»
Капитан Шахтеря пригласил болельщиков на ответный матч Q2 ЛЕ в Кракове
Капитан «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после первого матча квалификации Q2 Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).
– Николай, поделись своими впечатлениями относительно атмосферы и поддержки болельщиков на стадионе в Стамбуле.
– Атмосфера бешеная, несмотря на то, что болели против нас, но все равно очень нравится играть на таких стадионах. Потому что мы играем благодаря людям, которые приходят нас смотреть ради поддержки.
– Ответный матч с «Бешикташем» состоится в Кракове. Немало болельщиков придут на этот матч. Что бы ты хотел им сказать?
– Надеюсь, что нас тоже придут поддержать и будет еще громче, чем у «Бешикташа». Приглашаю всех на матч и надеюсь, что мы пройдем дальше.
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