МАТВИЕНКО: «Болели против нас, но нам нравится играть на таких стадионах»

Капитан «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после первого матча квалификации Q2 Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Николай, поделись своими впечатлениями относительно атмосферы и поддержки болельщиков на стадионе в Стамбуле.

– Атмосфера бешеная, несмотря на то, что болели против нас, но все равно очень нравится играть на таких стадионах. Потому что мы играем благодаря людям, которые приходят нас смотреть ради поддержки.

– Ответный матч с «Бешикташем» состоится в Кракове. Немало болельщиков придут на этот матч. Что бы ты хотел им сказать?

– Надеюсь, что нас тоже придут поддержать и будет еще громче, чем у «Бешикташа». Приглашаю всех на матч и надеюсь, что мы пройдем дальше.