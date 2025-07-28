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  4. МАТВИЕНКО: «Болели против нас, но нам нравится играть на таких стадионах»
Лига Европы
28 июля 2025, 02:47 | Обновлено 28 июля 2025, 03:03
18
0

МАТВИЕНКО: «Болели против нас, но нам нравится играть на таких стадионах»

Капитан Шахтеря пригласил болельщиков на ответный матч Q2 ЛЕ в Кракове

28 июля 2025, 02:47 | Обновлено 28 июля 2025, 03:03
18
0
МАТВИЕНКО: «Болели против нас, но нам нравится играть на таких стадионах»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Капитан «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после первого матча квалификации Q2 Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Николай, поделись своими впечатлениями относительно атмосферы и поддержки болельщиков на стадионе в Стамбуле.

– Атмосфера бешеная, несмотря на то, что болели против нас, но все равно очень нравится играть на таких стадионах. Потому что мы играем благодаря людям, которые приходят нас смотреть ради поддержки.

– Ответный матч с «Бешикташем» состоится в Кракове. Немало болельщиков придут на этот матч. Что бы ты хотел им сказать?

– Надеюсь, что нас тоже придут поддержать и будет еще громче, чем у «Бешикташа». Приглашаю всех на матч и надеюсь, что мы пройдем дальше.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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