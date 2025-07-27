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  4. ПУЧКОВ: «Шахтер очень порадовал, а Полесью надо сильно задуматься»
Лига Европы
27 июля 2025, 23:23 | Обновлено 27 июля 2025, 23:36
384
0

ПУЧКОВ: «Шахтер очень порадовал, а Полесью надо сильно задуматься»

Эксперт оценил итоги еврокубковой недели для украинских клубов

27 июля 2025, 23:23 | Обновлено 27 июля 2025, 23:36
384
0
ПУЧКОВ: «Шахтер очень порадовал, а Полесью надо сильно задуматься»
ФК Шахтер

Эта неделя был необычайно насыщенным для представителей Украины в еврокубковых турнирах. Все четыре участника – киевское «Динамо», «Александрия», донецкий «Шахтер» и «Полесье» провели матчи второго квалификационного раунда в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Победные результаты динамовцев и «горняков» в поединках с мальтийским «Хамрун Спартанс» и турецким «Бешикташ» соответственно можно занести в актив, чего не скажешь про «горожан» и житомирян. «Александрия» уступила сербскому «Партизану», а «Полесье» создало сенсацию со знаком «минус», проиграв «Санта Коломе» из Андорры.

Своими впечатлениями о еврокубковых событиях прошлой недели с корреспондентом Sport.ua поделился один из авторитетных украинских специалистов Сергей Пучков:

– Сейчас во всех странах умеют играть в футбол – не то, что 30-40 лет назад. Однако мы часто видим, что наши футболисты часто забывают об этом и недооценивают соперника. В этом мы убедились по играм киевских динамовцев и житомирян прошлого вторника и четверга. Было видно, что в встрече с «Хамрун Спартанс» киевляне не действовали в присущей им манере, выкладываясь на все сто процентов и демонстрируя максимум ответственности за результат. Понятно, что по классу они превосходят соперника с Мальты, однако в футболе далеко не всегда побеждает тот, кто сильнее на бумаге. Хорошо, что в заключительной части игры к единственному голу наша команда все же смогла добавить еще два, установив окончательный результат 3:0. Для выездного матча это вполне приемлемый итог. Хотя могу сказать, что в играх с такими соперниками следует забивать больше.

Если же говорить о матче «Полесья» с «Санта Коломой», то его результат никак не укладывается в голове. Как можно было одному из ведущих клубов Украины, который из года в год борется за высокие места и имеет достаточно серьезные амбиции, проиграть малоизвестному коллективу из карликового государства?! Андорра никак не относится к известным футбольным странам, ее команды крайне редко побеждают в еврокубковых баталиях. А если и побеждают, то это считается суперсенсацией. Вот именно такую сенсацию и создали андоррцы в игре с «Полесьем». Я не знаю, чем еще, кроме банальной недооценки соперника, можно объяснить это позорное поражение.

Первый пропущенный мяч для такой опытной команды, как «Полесье», является недопустимой ошибкой. Что думали защитники житомирян, оставив одного Ремолинса перед воротами? Тот сравнял счет, а перед перерывом Креспо мастерским ударом вывел андоррцев вперед. Не знаю, что говорил Руслан Ротань своим подопечным в раздевалке во время перерыва, но второй тайм ситуацию к лучшему, к сожалению, не изменил. Очень болезненное поражение – как для клуба, так и для нашего футбола в целом. Теперь футболисты «Полесья» должны хорошо задуматься перед повторной игрой.

– А что скажете о поединке александрийцев с «Партизаном», в котором сербы одержали победу 2:0?

– На мой взгляд, счет не отражает истинное соотношение сил. В этом матче убедительнее выглядели именно футболисты украинской команды, которые не только создали больше моментов у чужих ворот, но и нанесли значительно больше ударов. Но в футболе часто бывает, что команда, которая львиную часть матча проводит на своей половине поля, получает один-два шанса – и продуктивно их реализует. Именно так случилось в игре «Александрии» с белградцами. Жалко, конечно. Но есть еще матч-ответ, перед которым команде из Кировоградщины нужно серьезно поработать над ошибками. Ведь в таких ответственных поединках следует забивать, а вот реализация подводит. Поэтому именно ей и стоит уделять максимум внимания.

– По-настоящему порадовал «Шахтер», который положил на лопатки «Бешикташ» в его же логове.

– «Горняки» действительно очень порадовали. С приходом Арды Турана на тренерский мостик команда заиграла ярче, зрелищнее. Как и в лучшие времена «Шахтера», мы снова видим комбинационную игру с остротой у чужих ворот, хорошим атакующим потенциалом.

Донецкому клубу удалось найти перспективную бразильскую молодежь, которая начинает громко заявлять о себе. Я имею в виду Кевина, Алиссона, Эгиналду, Педриньо. Во многом благодаря их мастерству «Шахтеру» удавалось умело действовать в атаке. Это и обеспечило результат 4:2, который значительно повышает шансы «горняков» на выход в следующий раунд соревнований.

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Шахтер Донецк Сергей Пучков Александрия Полесье Житомир Лига конференций Лига Европы Санта-Колома инсайд Бешикташ Партизан Белград Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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