Ровно 49 лет назад Даниил Мигаль станцевал гопак во время Олимпиады-1976

27 июля 1976 года канадец украинского происхождения Даниил Мигаль во время матча между сборными СССР и ГДР на Олимпиаде-1976 выбежал на поле и станцевал гопак, держа в руках флаг Украины.

Тогдашняя сборная СССР состояла преимущественно из украинцев, поэтому Мигаль совершил этот поступок, выкрикивая: «Свободу Украине».

Сам Даниил Мигаль родился в 1955 году в Канаде в семье украинских эмигрантов. Большую часть своей жизни он работал журналистом на радио.

Позже канадец вспоминал об этом случае так: «Мне казалось, что мой поступок не останется в тени, и мир обратит внимание на то, что Украина может быть независимым государством».

8 марта 2024 года Даниил в возрасте 68 лет испустил последний вздох, однако его героический поступок еще надолго останется в украинской истории.

ВИДЕО. Даниил Мигаль и его выдающийся поступок во время Олимпиады-1976