Ровно 49 лет назад Даниил Мигаль станцевал гопак во время Олимпиады-1976
Канадец украинского происхождения сделал это с флагом Украины на матче сборной СССР
27 июля 1976 года канадец украинского происхождения Даниил Мигаль во время матча между сборными СССР и ГДР на Олимпиаде-1976 выбежал на поле и станцевал гопак, держа в руках флаг Украины.
Тогдашняя сборная СССР состояла преимущественно из украинцев, поэтому Мигаль совершил этот поступок, выкрикивая: «Свободу Украине».
Сам Даниил Мигаль родился в 1955 году в Канаде в семье украинских эмигрантов. Большую часть своей жизни он работал журналистом на радио.
Позже канадец вспоминал об этом случае так: «Мне казалось, что мой поступок не останется в тени, и мир обратит внимание на то, что Украина может быть независимым государством».
8 марта 2024 года Даниил в возрасте 68 лет испустил последний вздох, однако его героический поступок еще надолго останется в украинской истории.
ВИДЕО. Даниил Мигаль и его выдающийся поступок во время Олимпиады-1976
🗺👦 27 липня 1976 року у Монреалі під час матчу між СРСР і НДР Данило Мигаль вибіг на поле і станцював гопака, тримаючи в руках синьо-жовтий український прапор. pic.twitter.com/00zbiOywBu— vasul (@vasulpankiv342) July 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ефим Конопля показал пример
Владимир Сысенко из «Полтавы» проходит курс лечения