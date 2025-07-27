Разгром «нейтралки» в финале. Определена чемпионка пятисотника в Вашингтоне

Канадская теннисистка и финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес (WTA 36) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

В финале канадка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 48) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард, финал

Лейла Фернандес (Канада) – Анна Калинская – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Лейла одолела Анну в 1/16 финала соревнований в Гвадалахаре, Мексика.

Помимо Калинской, Фернандес в Вашингтоне также переиграла Майю Джойнт, Джессику Пегулу, Тейлор Таунсенд и Елену Рыбакину.

Фернандес завоевала крупнейший трофей и четвертый в карьере. Также для Лейлы это первый титул с 2023 года.

С понедельника Лейла вернется на 24-е место в рейтинге WTA. Ее следующим турниром будет тысячника в Монреале, где во втором круге она поборется против австралийки Майи Джойнт.