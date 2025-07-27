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WTA
27 июля 2025, 23:11 | Обновлено 27 июля 2025, 23:13
241
2

Разгром «нейтралки» в финале. Определена чемпионка пятисотника в Вашингтоне

Лейла Фернандес разбила Анну Калинскую и завоевала трофей в столице США

27 июля 2025, 23:11 | Обновлено 27 июля 2025, 23:13
241
2
Разгром «нейтралки» в финале. Определена чемпионка пятисотника в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Канадская теннисистка и финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес (WTA 36) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

В финале канадка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 48) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард, финал

Лейла Фернандес (Канада) – Анна Калинская – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Лейла одолела Анну в 1/16 финала соревнований в Гвадалахаре, Мексика.

Помимо Калинской, Фернандес в Вашингтоне также переиграла Майю Джойнт, Джессику Пегулу, Тейлор Таунсенд и Елену Рыбакину.

Фернандес завоевала крупнейший трофей и четвертый в карьере. Также для Лейлы это первый титул с 2023 года.

С понедельника Лейла вернется на 24-е место в рейтинге WTA. Ее следующим турниром будет тысячника в Монреале, где во втором круге она поборется против австралийки Майи Джойнт.

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Лейла Фернандес Анна Калинская WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Froys
Молодець Лейла! 🇨🇦 Представниця колишньої британської колонії виповнила чорнову роботу.
Помстилась за нашу улюбленицю Еммочку❤️🇬🇧
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+1
Андрій Заліщук
Яка ти красунечка Лейла, дякую тобі за цей яскравий фінал, черговий раз довела, що кацапка у фінал випадково потрапила
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+1
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