Аякс нацелился на игрока Динамо. Он должен заменить здешнюю звезду
Константин Вивчаренко может переехать в Амстердам
Футболист киевского «Динамо» может перейти в титулованный нидерландский клуб «Аякс».
По информации портала Voetbal Primeur, «Аякс» включил Константина Вивчаренко в шорт-лист потенциальных новичков команды, ожидается, что украинец должен заменить Йоррела Хато, который в ближайшие дни должен перейти в «Челси».
В прошлом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы».
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