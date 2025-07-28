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  4. Аякс нацелился на игрока Динамо. Он должен заменить здешнюю звезду
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 02:30 |
190
0

Аякс нацелился на игрока Динамо. Он должен заменить здешнюю звезду

Константин Вивчаренко может переехать в Амстердам

28 июля 2025, 02:30 |
190
0
Аякс нацелился на игрока Динамо. Он должен заменить здешнюю звезду
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Футболист киевского «Динамо» может перейти в титулованный нидерландский клуб «Аякс».

По информации портала Voetbal Primeur, «Аякс» включил Константина Вивчаренко в шорт-лист потенциальных новичков команды, ожидается, что украинец должен заменить Йоррела Хато, который в ближайшие дни должен перейти в «Челси».

В прошлом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы».

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Йоррел Хато Константин Вивчаренко Аякс Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Voetbalprimeur
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