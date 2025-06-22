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Италия
22 июня 2025, 18:32 |
532
1

Клуб из Серии А нацелился на игрока Динамо

Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы»

22 июня 2025, 18:32 |
532
1
Клуб из Серии А нацелился на игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Констатнтин Вивчаренко

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы», сообщает ParmaZone.

По информации источника, итальянский клуб нацелился на 23-летнео футболиста из-за проблем в обороне. Окончательно не ясно будущее Джованни Леони и Алессандро Вольякко в «Парме» туманно.

В прошедшем сезоне Константин Вивчаренко провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Парма трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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Дыряво С Пердя
Не первое апреля сегодня☝️

Пуму - в тугую упругую попу👉👌
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-4
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Теннис
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