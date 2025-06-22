Клуб из Серии А нацелился на игрока Динамо
Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы»
Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы», сообщает ParmaZone.
По информации источника, итальянский клуб нацелился на 23-летнео футболиста из-за проблем в обороне. Окончательно не ясно будущее Джованни Леони и Алессандро Вольякко в «Парме» туманно.
В прошедшем сезоне Константин Вивчаренко провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером списка стал Витинья
Тони считает, что преемником Александра станет Мозес Итаума
Пуму - в тугую упругую попу👉👌