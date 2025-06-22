Клуб из Серии А нацелился на игрока Динамо

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы», сообщает ParmaZone.

По информации источника, итальянский клуб нацелился на 23-летнео футболиста из-за проблем в обороне. Окончательно не ясно будущее Джованни Леони и Алессандро Вольякко в «Парме» туманно.

В прошедшем сезоне Константин Вивчаренко провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.