Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации авторитетного британского издания Daily Express, новичок АПЛ «Сандерленд» начал официальные переговоры о трансфере украинца. На данный момент «черные коты» – главный фаворит на этот трансфер.

«Сандерленд» разработал план трансфера Ваната еще в конце сезона Чемпионшипа, клуб для себя определил, что в случае выхода в АПЛ организует этот переход.

Ожидается, что английский клуб быстро достигнет условий личного контракта Ваната, а вот с «Динамо» будут далеко не простые переговоры.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».