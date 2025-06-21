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Англия
21 июня 2025, 23:18 |
2060
8

Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду

Владислав Ванат является целью для «Сандерленда»

21 июня 2025, 23:18 |
2060
8
Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации авторитетного британского издания Daily Express, новичок АПЛ «Сандерленд» начал официальные переговоры о трансфере украинца. На данный момент «черные коты» – главный фаворит на этот трансфер.

«Сандерленд» разработал план трансфера Ваната еще в конце сезона Чемпионшипа, клуб для себя определил, что в случае выхода в АПЛ организует этот переход.

Ожидается, что английский клуб быстро достигнет условий личного контракта Ваната, а вот с «Динамо» будут далеко не простые переговоры.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Сандерленд Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Daily Express
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Комментарии 8
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Gargantua81
Лидс уже потратился на форварда. у Эвертона новые хозяева и там ищут форварда не на вырост а готовую звезду.
так что Сандерленд единственный вариант
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+2
Гей
Владик ты заслужил апл, не слушай никого мой хороший 
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0
Александр Бондарь
звИзду.Кого это?
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-2
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Wlad West
Это недоразумение, на тонких ножках, проведет максимум 15-20 игр и сядет плотно на банку.
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-5
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Nikola Tesla
В ДиНамО есть звезда? Вот это новость)))
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-6
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