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  4. Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 11:08 |
1376
1

Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана

Тарас не собирается возвращаться в состав «горняков»

26 июля 2025, 11:08 |
1376
1
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко заявил, что не планирует возвращаться в расположение донецкого «Шахтера» после назначения на должность коуча «горняков» Арды Турана, с которым украинец работал в «Эюпспоре».

Мог ли я пойти с Ардой в «Шахтер»? Как футболист? Там много футболистов и без меня есть кому играть на этой позиции. А как тренер, у меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером.

Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и в этом году я еще хочу поиграть в футбол», – сказал Степаненко.

Ранее Артем Федецкий заявил, что легионеру «горняков» Марлону Гомесу еще очень далеко до уровня Тараса Степаненко.

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Тарас Степаненко Арда Туран трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Эюпспор чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Логічно: цей "пенсіонер" як гравець точно не потрібен гірникам, а щоб бути тренером потрібно мати достатньо сірої речовини в голові, вміти думати, аналізувати, вчитися постійно... Одним словом займатися серйозною розумовою діяльністю, щоб стати дійсно класним тренером (а не як Кучер скажімо) - це явно не для Степаненко...
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