Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана

Украинский полузащитник Тарас Степаненко заявил, что не планирует возвращаться в расположение донецкого «Шахтера» после назначения на должность коуча «горняков» Арды Турана, с которым украинец работал в «Эюпспоре».

Мог ли я пойти с Ардой в «Шахтер»? Как футболист? Там много футболистов и без меня есть кому играть на этой позиции. А как тренер, у меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером.

Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и в этом году я еще хочу поиграть в футбол», – сказал Степаненко.

Ранее Артем Федецкий заявил, что легионеру «горняков» Марлону Гомесу еще очень далеко до уровня Тараса Степаненко.