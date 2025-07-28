Британский журналист – о Зинченко: «Он сидит на огромных деньгах»

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли объяснил, почему лондонскому «Арсеналу» будет сложно расстаться с украинским защитником Александром Зинченко.

«С Зинченко будет сложно расстаться, а вот Кивор уйдет. Подписание Якуба обойдется не в такую уж большую сумму, потому что у него не большая зарплата. У Зинченко ситуация другая – у него большой оклад, поэтому будет трудно.

Думаю, эта ситуация будет тянуться вплоть до августа, и, вероятно, это будет аренда, если клубу удастся его избавиться. Но это не точно, ведь он сидит на огромных деньгах», – цитирует Бейли TBR Football.

Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.