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28 июля 2025, 03:13 |
92
0

ФОТО. Сын легенды футбола завершил карьеру в 19 лет из-за хейта

Сын Франческо Тотти завершил карьеру в 19 лет — из-за давления и критики

28 июля 2025, 03:13 |
92
0
ФОТО. Сын легенды футбола завершил карьеру в 19 лет из-за хейта
Instagram. Кристиан и Франческо Тотти

Кристиан Тотти принял решение уйти из профессионального футбола. В будущем он будет работать в академии, основанной его отцом.

Кристиан Тотти, сын легенды «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти, объявил о завершении карьеры в 19 лет. Его последним клубом стала «Ольбия» из Серии D. До этого он выступал за юношеские команды «Ромы», «Фрозиноне» и испанского «Райо Вальекано».

По информации итальянских СМИ, причиной стали постоянное давление, сравнения с отцом и критика в соцсетях — в том числе из-за внешности.

«У него были все качества, чтобы играть в Серии B, но быть сыном Тотти — это всегда тяжелое бремя», — заявил Марко Амелия, последний тренер Кристиана.

Несмотря на завершение карьеры, Тотти-младший остается в футболе — теперь он будет работать скаутом в «Totti Soccer School», основанной его отцом и управляемой старшим братом Риккардо.

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Максим Лапченко Источник: AS
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