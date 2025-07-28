ФОТО. Сын легенды футбола завершил карьеру в 19 лет из-за хейта

Кристиан Тотти принял решение уйти из профессионального футбола. В будущем он будет работать в академии, основанной его отцом.

Кристиан Тотти, сын легенды «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти, объявил о завершении карьеры в 19 лет. Его последним клубом стала «Ольбия» из Серии D. До этого он выступал за юношеские команды «Ромы», «Фрозиноне» и испанского «Райо Вальекано».

По информации итальянских СМИ, причиной стали постоянное давление, сравнения с отцом и критика в соцсетях — в том числе из-за внешности.

«У него были все качества, чтобы играть в Серии B, но быть сыном Тотти — это всегда тяжелое бремя», — заявил Марко Амелия, последний тренер Кристиана.

Несмотря на завершение карьеры, Тотти-младший остается в футболе — теперь он будет работать скаутом в «Totti Soccer School», основанной его отцом и управляемой старшим братом Риккардо.