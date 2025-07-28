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28 июля 2025, 02:53 |
189
0

ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила третьего ребенка за четыре года

В семье Каролин Возняцки и Дэвида Ли пополнение – у пары появился сын Макс

28 июля 2025, 02:53 |
189
0
ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила третьего ребенка за четыре года
Instagram. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open 2018 Каролин Возняцки родила третьего ребенка.

«Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мама и ребенок здоровы, а наша семья очень счастлива!», – подписала публикацию в Instagram Каролин.

Муж Возняцки – американский экс-баскетболист Дэвид Ли. У Каролин и Дэвида уже было два ребенка: дочь Оливия (4 года) и сын Джеймс (2 года).

После рождения Джеймса Возняцки вернулась в Тур в августе 2023 года. В 2024 она добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, а на US Open в 2023 и 2024 доходила до четвертого круга.

В последний раз Возняцки выходила на корт в сентябре 2024, когда проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила третьего ребенка за четыре года

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Дэвид Ли фото рождение ребенка lifestyle Каролин Возняцки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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