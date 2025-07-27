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Испания
27 июля 2025, 21:48 |
2653
1

«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина

В мадридском клубе не против продажи украинца

27 июля 2025, 21:48 |
2653
1
«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает El Desmarque.

По информации источника, летом «сливочные» будут работать над тем, чтобы избавиться от игроков, которые не приносят большой пользы. Всего в этот список попали семь футболистов. Среди них оказался и Лунин.

«Украинский вратарь обречен быть вечным дублером Куртуа. Каждый сезон перед ним стоит дилемма: согласиться на роль запасного или искать привлекательное место, где он сможет получать игровое время. Однако его семья счастлива в Мадриде, и это может иметь решающее значение», – пишет источник об украинце.

Сообщалось, что Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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protasov_lyopu_davai
есть другие источники в испании кроме Marca?) вы еще труха испания процитируйте) или типичный мадрид) я понимаю, что редактор ищет новости с руснявого ип и яндекс ему показывает цензурированную китаем подборку))) найдите норм редактора
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