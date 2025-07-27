«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает El Desmarque.

По информации источника, летом «сливочные» будут работать над тем, чтобы избавиться от игроков, которые не приносят большой пользы. Всего в этот список попали семь футболистов. Среди них оказался и Лунин.

«Украинский вратарь обречен быть вечным дублером Куртуа. Каждый сезон перед ним стоит дилемма: согласиться на роль запасного или искать привлекательное место, где он сможет получать игровое время. Однако его семья счастлива в Мадриде, и это может иметь решающее значение», – пишет источник об украинце.

Сообщалось, что Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости.