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  4. Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
Италия
18 августа 2023, 09:31 | Обновлено 18 августа 2023, 09:45
1422
2

Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро

«Here we go» от Фабрицио Романо

18 августа 2023, 09:31 | Обновлено 18 августа 2023, 09:45
1422
2
Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» арендует 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского у французского «Марселя».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, в соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.

Романо утверждает, что для Малиновского уже назначены медицинские тесты в «Дженоа».

Ранее сообщалось о том, что Руслан сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью».

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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jo01
А там хіба пише оренда за 10М??? Чи опція викупу за цю суму?
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+1
Володимир Олійник
здувся маліна
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0
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