Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
«Here we go» от Фабрицио Романо
Итальянский футбольный клуб «Дженоа» арендует 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского у французского «Марселя».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, в соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.
Романо утверждает, что для Малиновского уже назначены медицинские тесты в «Дженоа».
Ранее сообщалось о том, что Руслан сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью».
Ruslan Malinovskyi leaves OM and he’s set to join Genoa, here we go! Deal in place on loan with €10m buy option from Marseille 🚨🔵🔴🇺🇦 #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023
Medical tests being scheduled now for Ukrainian midfielder. pic.twitter.com/BCPO9oHTBr
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