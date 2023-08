Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» арендует 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского у французского «Марселя».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, в соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.

Романо утверждает, что для Малиновского уже назначены медицинские тесты в «Дженоа».

Ранее сообщалось о том, что Руслан сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью».

