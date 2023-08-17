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  4. Скира: Малиновский переходит в Дженоа
Италия
17 августа 2023, 18:08 |
1824
3

Скира: Малиновский переходит в Дженоа

Украинский полузащитник покинет «Марсель»

17 августа 2023, 18:08 |
1824
3
Скира: Малиновский переходит в Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник французского «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский переходит в «Дженоа». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, сделка полностью согласована. При этом финансовых условий трансфера украинского полузащитника Скира не называет.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью». Однако, очевидно, 30-летний украинец таки согласился на переход в стан новичка Серии А.

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Марсель Николо Скира Руслан Малиновский Дженоа трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Николо Скира
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Vitason
Лучше не будет,переходи уже!
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+1
Александр Пышненко
Каши не испортит. Руслану надо доиграть где-то. Серия А - это то, что надо.
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0
Burevestnik
упав на дно.   але ще повернеться
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-1
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