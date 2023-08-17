Скира: Малиновский переходит в Дженоа

Полузащитник французского «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский переходит в «Дженоа». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, сделка полностью согласована. При этом финансовых условий трансфера украинского полузащитника Скира не называет.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью». Однако, очевидно, 30-летний украинец таки согласился на переход в стан новичка Серии А.