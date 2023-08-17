Скира: Малиновский переходит в Дженоа
Украинский полузащитник покинет «Марсель»
Полузащитник французского «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский переходит в «Дженоа». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, сделка полностью согласована. При этом финансовых условий трансфера украинского полузащитника Скира не называет.
Ранее сообщалось о том, что Малиновский сомневается в переходе в «Дженоа» и больше хотел бы играть за «Монцу» или «Болонью». Однако, очевидно, 30-летний украинец таки согласился на переход в стан новичка Серии А.
🔜 Done Deal and confirmed! Ruslan #Malinovskyi to #Genoa from #OlympiqueMarseille. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/zjK6wbwjur— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2023
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