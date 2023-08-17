Дженоа – не приоритетный вариант для Малиновского

Французский журналист Санти Ауна подтверждает информацию о том, что «Марсель» и «Дженоа» договорились между собой по поводу трансфера Руслана Малиновского. Теперь слово за самим игроком, который еще не дал согласия на переход в генуэзский клуб.

По информации Ауна, это связано с тем, что «Дженоа» – не приоритетный вариант продолжения карьеры для полузащитника сборной Украины. Малиновский больше хотел бы присоединиться к «Болонье» или «Монце».

Напомним, «Болонья» и «Монца» по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно. «Дженоа» поднялась в элиту из Серии В.