Дженоа – не приоритетный вариант для Малиновского
Украинский хавбек предпочитает «Монцу» или «Болонью»
Французский журналист Санти Ауна подтверждает информацию о том, что «Марсель» и «Дженоа» договорились между собой по поводу трансфера Руслана Малиновского. Теперь слово за самим игроком, который еще не дал согласия на переход в генуэзский клуб.
По информации Ауна, это связано с тем, что «Дженоа» – не приоритетный вариант продолжения карьеры для полузащитника сборной Украины. Малиновский больше хотел бы присоединиться к «Болонье» или «Монце».
Напомним, «Болонья» и «Монца» по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно. «Дженоа» поднялась в элиту из Серии В.
🚨⚪️🔵🇺🇦 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2023
◉ Accord trouvé entre le Genoa et Marseille pour Ruslan Malinovskyi mais...
◉ Pour le moment, le milieu de l'OM n'a pas encore donné son feu vert. Il préfère Monza et Bologna. Négos en cours. pic.twitter.com/KZHCit4wN7
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