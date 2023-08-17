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  4. Дженоа – не приоритетный вариант для Малиновского
Франция
17 августа 2023, 16:51 |
580
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Дженоа – не приоритетный вариант для Малиновского

Украинский хавбек предпочитает «Монцу» или «Болонью»

17 августа 2023, 16:51 |
580
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Дженоа – не приоритетный вариант для Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Французский журналист Санти Ауна подтверждает информацию о том, что «Марсель» и «Дженоа» договорились между собой по поводу трансфера Руслана Малиновского. Теперь слово за самим игроком, который еще не дал согласия на переход в генуэзский клуб.

По информации Ауна, это связано с тем, что «Дженоа» – не приоритетный вариант продолжения карьеры для полузащитника сборной Украины. Малиновский больше хотел бы присоединиться к «Болонье» или «Монце».

Напомним, «Болонья» и «Монца» по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно. «Дженоа» поднялась в элиту из Серии В.

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Санти Ауна Руслан Малиновский Болонья Монца Дженоа Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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