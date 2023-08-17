Слово за Русланом. Марсель и Дженоа договорились по Малиновскому

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский стал максимально близок к переходу в «Дженоа».

Сообщается, что «Марсель» и «Дженоа» договорилсь между собой о переходе 30-летнего украинца. Речь идет об аренде Малиновского с правом выкупа.

Чтобы сделка между клубами окончательно состоялась, теперь необходимо согласие только Руслана на переход в «Дженоа».

Напомним, «Марсель» подписал Руслана Малиновского в январе этого года. До перехода в стан провансальцев украинец защищал в Италии цвета «Аталанты».