Слово за Русланом. Марсель и Дженоа договорились по Малиновскому
Украинца хотят вновь видеть в Италии
Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский стал максимально близок к переходу в «Дженоа».
Сообщается, что «Марсель» и «Дженоа» договорилсь между собой о переходе 30-летнего украинца. Речь идет об аренде Малиновского с правом выкупа.
Чтобы сделка между клубами окончательно состоялась, теперь необходимо согласие только Руслана на переход в «Дженоа».
Напомним, «Марсель» подписал Руслана Малиновского в январе этого года. До перехода в стан провансальцев украинец защищал в Италии цвета «Аталанты».
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