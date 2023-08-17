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  4. Слово за Русланом. Марсель и Дженоа договорились по Малиновскому
Италия
17 августа 2023, 15:06 | Обновлено 17 августа 2023, 15:18
1425
7

Слово за Русланом. Марсель и Дженоа договорились по Малиновскому

Украинца хотят вновь видеть в Италии

17 августа 2023, 15:06 | Обновлено 17 августа 2023, 15:18
1425
7
Слово за Русланом. Марсель и Дженоа договорились по Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский стал максимально близок к переходу в «Дженоа».

Сообщается, что «Марсель» и «Дженоа» договорилсь между собой о переходе 30-летнего украинца. Речь идет об аренде Малиновского с правом выкупа.

Чтобы сделка между клубами окончательно состоялась, теперь необходимо согласие только Руслана на переход в «Дженоа».

Напомним, «Марсель» подписал Руслана Малиновского в январе этого года. До перехода в стан провансальцев украинец защищал в Италии цвета «Аталанты».

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трансферы Руслан Малиновский Марсель Дженоа трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 7
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Vitason
Забуксовал Малиновский ,все думали Аталанта это трамплин для чего-то большего,а оказалось наоборот - это опускание вниз и крах всем надеждам на звёздную карьеру,которая уже заканчивается так и не оправдав всех надежд, через пару лет он будет там где сейчас Ярмоленко,в украинском чемпионате и это ещё будет хорошо, если не где-то в Казахстане...
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+1
⬆️
Доигрался до Грифонов.  Давай додому...
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0
Octopus
Непонятно что с финансами в Дженоа сейчас, стоимость состава после Серии Б явно плетется около 20 места Серии А.
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0
Octopus
Оставался бы он в опорной зоне все у него было бы прекрасно, а в Аталанте слепили из него атакующего хава, который забивает два раза в год и это его главная проблема сейчас - нет голов. А навыки опорника он давно утратил. Конечно, такой ценный кадр мало кому нужен, будем откровенны, а для середняков его цена космос.
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0
Vitason
Нормально , лучше в Дженоа,там он будет на первых ролях ,плюс Италия,а не Турция!
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0
Pixelman
В Жирону давай)
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-1
Alex196
Трудно поверить в то что есть претенденты 
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-2
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