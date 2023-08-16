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Италия
16 августа 2023, 23:40 |
3139
1

Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко

Хавбек «Марселя» станет игроком «Дженоа»

16 августа 2023, 23:40 |
3139
1
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

По его информации, переговоры между сторонами активно продвигаются, Малиновский открыт к такому варианту продолжения карьеры. Речь идет об аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось о том, что «Марсель» хочет за Малиновского 12 миллионов евро.

Напомним, «Дженоа» по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. В 2021-2022 годах с генуэзской командой работал Андрей Шевченко.

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Источник Sport.ua
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Vitason
Шева подсуетился))
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