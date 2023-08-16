Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Хавбек «Марселя» станет игроком «Дженоа»
Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
По его информации, переговоры между сторонами активно продвигаются, Малиновский открыт к такому варианту продолжения карьеры. Речь идет об аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось о том, что «Марсель» хочет за Малиновского 12 миллионов евро.
Напомним, «Дженоа» по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. В 2021-2022 годах с генуэзской командой работал Андрей Шевченко.
🚨 Il Genoa è in pole per Malinovskyi: Ruslan apre, operazione che sta andando avanti con il Marsiglia sulla base del prestito con diritto di riscatto— Daniele Longo (@86_longo) August 16, 2023
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