Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

По его информации, переговоры между сторонами активно продвигаются, Малиновский открыт к такому варианту продолжения карьеры. Речь идет об аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось о том, что «Марсель» хочет за Малиновского 12 миллионов евро.

Напомним, «Дженоа» по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. В 2021-2022 годах с генуэзской командой работал Андрей Шевченко.