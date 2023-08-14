Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Во Франции на украинца не рассчитывают, главный кандидат на подписание игрока – «Бешикташ»
Французский клуб «Марсель» поднял ценник на 30-летнего украинского футболиста Руслана Малиновского до 12 миллионов евро.
Об этом сообщает MSN. По информации источника, такое решение руководства «провансальцев» вызвано тем, что помимо ранее интересующегося в услугах украинца «Бешикташа», подписать Малиновского хотят и другие клубы: «Болонья», «Дженоа» и две команды АПЛ. MSN отмечает, что турецкий клуб по-прежнему является главным кандидатом на подписание украинца.
Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Руслана в этом сезоне. Источник утверждает, что украинец в любом случае покинет команду.
Ранее «Марсель» хотел за Малиновского 10 млн евро. В случае аренды, которую «бело-голубые» оценивают в 2 млн, новый клуб будет обязан выкупить игрока за 10 млн.
OM - Mercato : nouveaux prétendants et valeur revue à la hausse pour Malinovskyihttps://t.co/lAxGP0lgMJ— MSN France (@MSNFrance) August 14, 2023
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