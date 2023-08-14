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  4. Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Франция
14 августа 2023, 10:31 |
2280
2

Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?

Во Франции на украинца не рассчитывают, главный кандидат на подписание игрока – «Бешикташ»

14 августа 2023, 10:31 |
2280
2
Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Французский клуб «Марсель» поднял ценник на 30-летнего украинского футболиста Руслана Малиновского до 12 миллионов евро.

Об этом сообщает MSN. По информации источника, такое решение руководства «провансальцев» вызвано тем, что помимо ранее интересующегося в услугах украинца «Бешикташа», подписать Малиновского хотят и другие клубы: «Болонья», «Дженоа» и две команды АПЛ. MSN отмечает, что турецкий клуб по-прежнему является главным кандидатом на подписание украинца.

Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Руслана в этом сезоне. Источник утверждает, что украинец в любом случае покинет команду.

Ранее «Марсель» хотел за Малиновского 10 млн евро. В случае аренды, которую «бело-голубые» оценивают в 2 млн, новый клуб будет обязан выкупить игрока за 10 млн.

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Марсель Руслан Малиновский Бешикташ Дженоа Болонья трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Марселино Гарсия Тораль
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Serhii P.
Ублюдки, кинули Руслана через пуй
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+1
Soler61
Не помню откуда малиновского еще не выгоняли 
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-2
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