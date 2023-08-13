Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского

Итальянский «Дженоа» очень хочет подписать 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Грифоны» недавно закончили подписание Мессиаса, и теперь их главная цель – Малиновский. Они уже контактируют с «Марселем» и представителями игрока.

В прошлом сезоне «Дженоа» занял 2-е место в Серии Б, чем обеспечил себе участие в Серии А сезона 2023/24.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Аталанту» и «Марсель», в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.