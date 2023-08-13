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Франция
13 августа 2023, 16:32 |
2323
2

Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского

«Дженоа» считает его своей главной целью

13 августа 2023, 16:32 |
2323
2
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Imago Images. Руслан Малиновский

Итальянский «Дженоа» очень хочет подписать 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Грифоны» недавно закончили подписание Мессиаса, и теперь их главная цель – Малиновский. Они уже контактируют с «Марселем» и представителями игрока.

В прошлом сезоне «Дженоа» занял 2-е место в Серии Б, чем обеспечил себе участие в Серии А сезона 2023/24.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Аталанту» и «Марсель», в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник: Мбаппе согласился продлить контракт с ПСЖ
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Руслан Малиновский Дженоа Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Альфредо Педулла
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Octopus
Как бы изменился футбол, если бы был потолок зарплат. Малиновский уже был бы в Торино, а так Торино, которое подходит ему по видению игры открестилось от него из-за иго финансовых запросов в 2+ млн евро, которые этот мелкий клуб не потянет.
***С сезона 2023/24 в серии А будет лимит зарплат, сообщает La Repubblica.Теперь только 80% общего дохода клуба могут быть потрачены на трансферы и зарплаты, иначе переговоры будут заблокированы. А в сезоне 2024/25 лимит планируется снизить до 70%.
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+1
Віктор Коробка
Може і правда так краще буде - у скромнішому клубі, проте постійно в основі.
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Теннис
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