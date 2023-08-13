Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
«Дженоа» считает его своей главной целью
Итальянский «Дженоа» очень хочет подписать 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает журналист Альфредо Педулла.
«Грифоны» недавно закончили подписание Мессиаса, и теперь их главная цель – Малиновский. Они уже контактируют с «Марселем» и представителями игрока.
В прошлом сезоне «Дженоа» занял 2-е место в Серии Б, чем обеспечил себе участие в Серии А сезона 2023/24.
Руслан Малиновский в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Аталанту» и «Марсель», в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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***С сезона 2023/24 в серии А будет лимит зарплат, сообщает La Repubblica.Теперь только 80% общего дохода клуба могут быть потрачены на трансферы и зарплаты, иначе переговоры будут заблокированы. А в сезоне 2024/25 лимит планируется снизить до 70%.