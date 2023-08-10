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  4. Малиновский отправится в Турцию? Трансфер Руслана в Торино может сорваться
Италия
10 августа 2023, 19:08 |
698
0

Малиновский отправится в Турцию? Трансфер Руслана в Торино может сорваться

Французский клуб хочет получить дополнительные 1-2 миллиона евро

10 августа 2023, 19:08 |
698
0
Малиновский отправится в Турцию? Трансфер Руслана в Торино может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Переговоры итальянского клуба «Торино» с французским «Марселем» по 30-летнему украинскому футболисту Руслану Малиновскому зашли в тупик.

Об этом сообщает FootMercato. По информации источника, руководство «Марселя» требует от итальянцев дополнительные 1-2 миллиона евро, с чем «быки» не соглашаются. «Торино» не собирается менять свое изначальное предложение: 1 млн за аренду на сезон + право выкупа контракта за 9 млн.

Источник утверждает, что в тоже время «Марсель» достиг принципиальной договоренности с турецким «Бешикташем». Тем не менее, сам Малиновский хочет вернуться в Серию А и уже договорился с «Торино» о личном контракте.

Переговоры между «Марселем» и «Торино» продолжаются.

В минувшем сезоне Малиновский провел за «Марсель» 23 матча и забил 2 гола во всех турнирах.

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Торино Марсель Руслан Малиновский Бешикташ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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