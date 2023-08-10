Малиновский отправится в Турцию? Трансфер Руслана в Торино может сорваться
Французский клуб хочет получить дополнительные 1-2 миллиона евро
Переговоры итальянского клуба «Торино» с французским «Марселем» по 30-летнему украинскому футболисту Руслану Малиновскому зашли в тупик.
Об этом сообщает FootMercato. По информации источника, руководство «Марселя» требует от итальянцев дополнительные 1-2 миллиона евро, с чем «быки» не соглашаются. «Торино» не собирается менять свое изначальное предложение: 1 млн за аренду на сезон + право выкупа контракта за 9 млн.
Источник утверждает, что в тоже время «Марсель» достиг принципиальной договоренности с турецким «Бешикташем». Тем не менее, сам Малиновский хочет вернуться в Серию А и уже договорился с «Торино» о личном контракте.
Переговоры между «Марселем» и «Торино» продолжаются.
В минувшем сезоне Малиновский провел за «Марсель» 23 матча и забил 2 гола во всех турнирах.
Info FM : ça coince pour Ruslan Malinovskyi ! 🇮🇹— Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 10, 2023
° Pas d'accord entre les deux clubs
° Les négociations encore ouvertes
° Marseille veut augmenter l'OA
° Accord entre Ruslan et le Torino
° Ruslan veut toujours l'Italie
- @footmercato (@DiMarzio first)https://t.co/SE5Er2ZE9Y
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