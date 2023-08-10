Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Руслан будет зарабатывать в итальянской команде 2 миллиона евро в год
30-летний украинский полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский достиг принципиальной договоренности о контракте с итальянской командой «Торино».
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, стороны договорились о соглашении до 2026 года. Руслан будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.
Скира утверждает, что Руслан очень хочет вернуться в Серию А, несмотря на выгодное предложение от турецкого «Бешикташа».
Переговоры между «Марселем» и «Торино» продолжаются. Итальянский клуб хочет арендовать украинца и включить в сделку опцию выкупа.
В минувшем сезоне Малиновский провел за «Марсель» 23 матча и забил 2 гола во всех турнирах.
Ruslan #Malinovskyi has an agreement in principle with #Torino for a contract until 2026 (€2M/year). He would like to return to SerieA despite a very rich bid received by #Besiktas. Talks in progress with #OM for a loan with option to buy. #transfers #TeamOM https://t.co/hOemtN9Aii— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2023
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