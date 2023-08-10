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Италия
10 августа 2023, 11:05 | Обновлено 10 августа 2023, 11:08
2431
9

Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино

Руслан будет зарабатывать в итальянской команде 2 миллиона евро в год

10 августа 2023, 11:05 | Обновлено 10 августа 2023, 11:08
2431
9
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

30-летний украинский полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский достиг принципиальной договоренности о контракте с итальянской командой «Торино».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, стороны договорились о соглашении до 2026 года. Руслан будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Скира утверждает, что Руслан очень хочет вернуться в Серию А, несмотря на выгодное предложение от турецкого «Бешикташа».

Переговоры между «Марселем» и «Торино» продолжаются. Итальянский клуб хочет арендовать украинца и включить в сделку опцию выкупа.

В минувшем сезоне Малиновский провел за «Марсель» 23 матча и забил 2 гола во всех турнирах.

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Торино Руслан Малиновский Николо Скира трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Марсель
Источник Twitter
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Комментарии 9
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u6464u
якась брехенька , щоб Торіно платив 2 млн. гравцю ротації .
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+1
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Олександр
Он нигде не нужен 
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0
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А в Зарю он не хочет вернуться. Или попроситься в Полесье.
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0
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Alex T
Чего так быстро с Марселя валит?
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0
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Tasha19
Якщо 2 млн, то нормальна сума, як для Торіно. 
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-1
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