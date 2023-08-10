Малиновский согласился на трансфер в Торино

30-летний полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский собирается покинуть французский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

В услугах украинца заинтересованы «Торино» и «Бешикташ», и пока все выглядит таким образом, что Малиновский предпочтет возвращение в Италию.

У Малиновского уже состоялся разговор с главным тренером «Торино» Иваном Юричем, во время которого хорватский специалист убедил Руслана перейти в стан «быков».

Малиновский устно уже дал согласие на трансфер в «Торино», причем договорился с итальянским клубом, что будет оказывать давление на «Марсель», чтобы эта сделка состоялась.

На текущий момент для совершения трансфера не хватает только договоренности между «Марселем» и «Торино». Руководство итальянского клуба пока не определилось с форматом сделки – то ли это будет аренда с опцией выкупа, то ли полноценный выкуп прав на украинского хавбека. Пока в стане «быков» оценивают, какие экономические последствия трансфер Малиновского может оказать на клуб.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение «Марселю» о переходе Малиновского.