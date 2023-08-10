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Франция
10 августа 2023, 09:42 | Обновлено 10 августа 2023, 09:59
1978
6

Малиновский согласился на трансфер в Торино

Украинский полузащитник готов покинуть «Марсель»

10 августа 2023, 09:42 | Обновлено 10 августа 2023, 09:59
1978
6
Малиновский согласился на трансфер в Торино
footmercato.net. Руслан Малиновский (справа)

30-летний полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский собирается покинуть французский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

В услугах украинца заинтересованы «Торино» и «Бешикташ», и пока все выглядит таким образом, что Малиновский предпочтет возвращение в Италию.

У Малиновского уже состоялся разговор с главным тренером «Торино» Иваном Юричем, во время которого хорватский специалист убедил Руслана перейти в стан «быков».

Малиновский устно уже дал согласие на трансфер в «Торино», причем договорился с итальянским клубом, что будет оказывать давление на «Марсель», чтобы эта сделка состоялась.

На текущий момент для совершения трансфера не хватает только договоренности между «Марселем» и «Торино». Руководство итальянского клуба пока не определилось с форматом сделки – то ли это будет аренда с опцией выкупа, то ли полноценный выкуп прав на украинского хавбека. Пока в стане «быков» оценивают, какие экономические последствия трансфер Малиновского может оказать на клуб.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение «Марселю» о переходе Малиновского.

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Руслан Малиновский Марсель Торино трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Footmercato
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Комментарии 6
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Vitaliy Shevchenko
Самий оптимальний варіант.
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+1
Serhii Babak
знайомий йому чемпіонат, хороше життя для сімї де звикли, знає мову,чемпіонат для 30+ по віку і команда це він буе лідер
торіно хороший варік
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0
Nordenus
Малина уже давно не тащит весь матч 90 минут, также частый брак и потеря мяча, поэтому будут только на замену выпускать, в какой бы клуб не перешел
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0
Олександр
Гонят из.всех клубов .он никому не нужен .
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-2
Vitaliksaj
Меняет клубы как перчатки, какой футболист такая и стабильность
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-2
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