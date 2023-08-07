Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому

Представитель турецкой Суперлиги «Бешикташ» сделал официальное предложение «Марселю» о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Известно, что турки хотят арендовать хавбека на один сезон, и за это готовы заплатить 1,2 миллиона евро. Также «Бешикташ» предложил включить в сделку опцию на выкуп Малиновского за 7,5 миллионов евро.

Руководство «Марселя» не против идеи расстаться с Малиновским нынешним летом, но хотело бы компенсировать 10 миллионов евро, потраченные на его покупку у «Аталанты». В этой связи французы требуют от «Бешикташа» немного иную формулу трансфера – платная аренда за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В «Бешикташе» нацелены продолжить переговоры, но будут стремиться сделать так, чтобы сохранить за собой именно опцию, а не обязательство по выкупу украинского футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Малиновскому проявляет итальянский «Торино».