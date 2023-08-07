Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому
Франция
07 августа 2023, 21:48 | Обновлено 07 августа 2023, 21:50
2399
1

Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому

Турецкий клуб стремится арендовать украинского хавбека с опцией выкупа

07 августа 2023, 21:48 | Обновлено 07 августа 2023, 21:50
2399
1
Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Представитель турецкой Суперлиги «Бешикташ» сделал официальное предложение «Марселю» о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Известно, что турки хотят арендовать хавбека на один сезон, и за это готовы заплатить 1,2 миллиона евро. Также «Бешикташ» предложил включить в сделку опцию на выкуп Малиновского за 7,5 миллионов евро.

Руководство «Марселя» не против идеи расстаться с Малиновским нынешним летом, но хотело бы компенсировать 10 миллионов евро, потраченные на его покупку у «Аталанты». В этой связи французы требуют от «Бешикташа» немного иную формулу трансфера – платная аренда за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В «Бешикташе» нацелены продолжить переговоры, но будут стремиться сделать так, чтобы сохранить за собой именно опцию, а не обязательство по выкупу украинского футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Малиновскому проявляет итальянский «Торино».

По теме:
Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным
ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
Руслан Малиновский Бешикташ Марсель трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Sabah
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 07 августа 2023, 17:15 21
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о возможных тренерских отставках в УПЛ

Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2023, 14:17 77
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка

Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону
Футбол | 07.08.2023, 20:40
Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону
Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Футбол | 06.08.2023, 22:57
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07.08.2023, 15:19
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дані Рохас
Та страшно щас в Турции
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 17
Футбол
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
07.08.2023, 08:33 1
Теннис
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 24
Футбол
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
07.08.2023, 09:30 3
Теннис
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем