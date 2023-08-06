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  4. Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Франция
06 августа 2023, 09:44 |
246
0

Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока

Итальянский клуб предлагает «Марселю» 9 млн евро за Руслана

06 августа 2023, 09:44 |
246
0
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал первое официально предложение французскому «Марселю» по украинскому футболисту Руслану Малиновскому.

Об этом сообщает Footmercato. Пока неизвестно, как «бело-голубые» отреагировали на это предложение.

Ранее источник сообщал, что итальянская команда «Торино» хочет арендовать Малиновского с правом выкупа за 9 миллионов евро. Предложение будет отправлено во Францию в ближайшее время.

В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.

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Руслан Малиновский Бешикташ Торино трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 аренда игрока Марсель
Источник Footmercato
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