Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал первое официально предложение французскому «Марселю» по украинскому футболисту Руслану Малиновскому.

Об этом сообщает Footmercato. Пока неизвестно, как «бело-голубые» отреагировали на это предложение.

Ранее источник сообщал, что итальянская команда «Торино» хочет арендовать Малиновского с правом выкупа за 9 миллионов евро. Предложение будет отправлено во Францию в ближайшее время.

В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.