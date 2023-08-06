Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Итальянский клуб предлагает «Марселю» 9 млн евро за Руслана
Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» сделал первое официально предложение французскому «Марселю» по украинскому футболисту Руслану Малиновскому.
Об этом сообщает Footmercato. Пока неизвестно, как «бело-голубые» отреагировали на это предложение.
Ранее источник сообщал, что итальянская команда «Торино» хочет арендовать Малиновского с правом выкупа за 9 миллионов евро. Предложение будет отправлено во Францию в ближайшее время.
В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.
🚨⚪️🔵🇺🇦 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 5, 2023
◉ Besiktas a formulé une offre officielle à Marseille.
◉ Le Torino est bien là et possède les faveurs du joueur.https://t.co/DBdneuyT3I pic.twitter.com/1UxJ2cHQtD
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