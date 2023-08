Ливерпуль подпишет центрального защитника с Штутгарта

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» подпишет центрального защитника из немецкого «Штутгарта» – японца Ватару Эндо.

30-летний игрок является капитаном «Штутгарта» и уже согласовал личный контракт с ливерпульской командой, а «Штутгарт», в свою очередь, согласился на трансфер.

По информации Романо, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне «Ливерпуль» стартовал в АПЛ с ничьей в матче против «Челси» (1:1).

