15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить более сильного между собой
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 1-й тур.
«Челси» – «Ливерпуль» - 1:1
Дисаси, 36 – Диас, 18
Чуквуэмека, 3, Энцо, 32, Джексон, 86, Галлахэр, 89 – Жота, 32, Александер-Арнольд, 68, Конате, 85, Мак Аллистер, 89
«Челси»: Санчес – Колвилл, Силва, Дисаси – Чилвелл (Угочукву, 90), Чуквуэмека (Маатсен, 81), Энцо, Галлахэр, Джеймс (Гюсто, 76) – Джексон, Стерлинг (Мудрик, 81).
«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Гакпо (Джонс, 66), Мак Аллистер, Собослаи – Диас (Доак, 77), Жота (Нуньес, 66), Салах (Эллиотт, 77).
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 11 (4) – 13 (1)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 3 – 5.
ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
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