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Чемпионат Англии
Челси
13.08.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 20:34 | Обновлено 13 августа 2023, 20:44
1025
15

15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью

Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить более сильного между собой

13 августа 2023, 20:34 | Обновлено 13 августа 2023, 20:44
1025
15
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» - 1:1

Дисаси, 36 – Диас, 18

Чуквуэмека, 3, Энцо, 32, Джексон, 86, Галлахэр, 89 – Жота, 32, Александер-Арнольд, 68, Конате, 85, Мак Аллистер, 89

«Челси»: Санчес – Колвилл, Силва, Дисаси – Чилвелл (Угочукву, 90), Чуквуэмека (Маатсен, 81), Энцо, Галлахэр, Джеймс (Гюсто, 76) – Джексон, Стерлинг (Мудрик, 81).

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Гакпо (Джонс, 66), Мак Аллистер, Собослаи – Диас (Доак, 77), Жота (Нуньес, 66), Салах (Эллиотт, 77).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 11 (4) – 13 (1)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 3 – 5.

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль отчеты Михаил Мудрик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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BARA.bass
Нихрена Мудрик не запорол, он всё сделал правильно, оппонент передержал и пас отдал что пришлось догонять и голкипер выходил.
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+3
Роман Романченков
У випадку із, так званим, "запоротим" моментом - там Джексон перетримав...
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+3
Summertime
Буки волосы рвут на спине.)  Большинство на ничью мабуть и поставили.
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0
Vitason
Да,Мудрык должен был забивать, момент очень хороший у него был!!
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-1
Роман Романченков
Михайло зіграв нормально за відведений йому час...Здалося, що Почетіно випустив його трохи запізно...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Привет
Ну хоть Цыганков молодец
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Привет
Украинец запомнился только тем, что запорол момент после отличного забегания партнёра, и хорошего паса. Также чуть-чуть пытался чуть-чуть финить
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-6
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