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Чемпионат Англии
Челси
13.08.2023 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 08:50 |
445
1

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 августа в 18:30 по Киеву

13 августа 2023, 08:50 |
445
1
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Челси» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Челси

Клуб вынужденно начал новую эру в прошлом календарном году, когда Абрамович был вынужден продать свое любимое детище американским инвесторам. По сути, 2022/2023 стал первым сезоном при новом менеджменте... И вышел максимально неудачным - громадные, на сотни миллионов, расходы, при нулевом результате в виде 44 очков и 12-го места в итоговой таблице Премьер-Лиги. Боэли на это отреагировал ожидаемым приглашением нового менеджера, уговорив летом занять пост Почеттино. Но заодно снова буквально искромсали состав, но уже с акцентом на продажу-уход. Уже не в Лондоне Пулишич и Обамеянг, Давид Фофана и Аспиликуэта, Маунт и Канте, Менди и Кулибали, Лофтус-Чик, Хаверц и Ковачич, и список можно продолжать теми, кто был арендован, типа Жоау Феликса. Но и покупали немало, хоть и не так, как в прошлом сезоне: Нкунку, Николас Джексон, Дисаси, Роберт Санчес взяты под основную обойму, Анжело Габриэл и Угошукву - на вырост.

Ливерпуль

Команда тоже сдала, причем заметно, по сравнению с предыдущим сезоном. Да, там тоже были обидные неудачи, прежде всего, поражение в финале Лиги чемпионов и очередное 2-е место в АПЛ за спиной у Манчестер Сити. Но заодно парни Клоппа в 2022-м году взяли 2 кубка, а в следующем сезоне - ничего. Были надежды, что хотя бы в Премьер-Лиге получится взобраться на 4-е место и остаться в главном еврокубке, но в итоге красные стали 5-ми. Сейчас мерсисайдцы обновились, особенно в середине поля: ушли Милнер, Фирмино, Наби Кейта и, главное, капитан, Хендерсон. Да, немало отдали за Собослаи и Мак Аллистера, но вряд ли можно заявлять, что получилось усилиться.

Статистика личных встреч

Все 6 крайних очных поединка приносили в основное время ничьи. Причем уже четырежды после 90 минут было 0-0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям. Но, с учетом истории противостояний, ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,69).

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Источник Sport.ua
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BigDean
Прогноз:
Букмекерські контори надають перевагу гостям. Але, з урахуванням історії проти
Спорт.юа, по вашему це прогноз? Ви "журналістів" взагалі де берете? На вулиці? Чи за оголошенням? Що не стаття то або купа помилок і не логічних текстів, або взагалі якусь маячню пишете, накштал авторської думки Василенка про Чигринського 
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