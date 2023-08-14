Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Довольны, но и разочарованы. Мы заслужили победу»
Наставник «Челси» прокомментировал ничейный результат в матче с «Ливерпулем»
13 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения поединка главный тренер «синих» Маурисио Почеттино прокомментировал результат встречи:
«Премьер-лига после четырех лет моего отсутствия – фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.
Я думаю, что в целом мы заслуживали немного большего. Мы довольны, но в то же время разочарованы, потому что хотели победить. Мы заслужили победу, но это только начало.
Мы создали очень хороший способ работы здесь, и это важно. Речь идет о вере, работе и доверии друг другу. Связь с первого дня была фантастической.
Болельщики всегда были с нами. Даже в трудную минуту они были рядом, они никогда не сдавались и всегда верили в команду, и команда чувствовала энергию болельщиков.
Это было сложно с самого начала, но то, как мы прибавляли в игре, как мы находили способ играть и как мы начали доминировать и толкать «Ливерпуль» все глубже и глубже, я очень доволен всем», – сказал Маурисио.
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