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Челси
13.08.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
14 августа 2023, 09:43 |
534
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Довольны, но и разочарованы. Мы заслужили победу»

Наставник «Челси» прокомментировал ничейный результат в матче с «Ливерпулем»

14 августа 2023, 09:43 |
534
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Довольны, но и разочарованы. Мы заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

13 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка главный тренер «синих» Маурисио Почеттино прокомментировал результат встречи:

«Премьер-лига после четырех лет моего отсутствия – фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.

Я думаю, что в целом мы заслуживали немного большего. Мы довольны, но в то же время разочарованы, потому что хотели победить. Мы заслужили победу, но это только начало.

Мы создали очень хороший способ работы здесь, и это важно. Речь идет о вере, работе и доверии друг другу. Связь с первого дня была фантастической.

Болельщики всегда были с нами. Даже в трудную минуту они были рядом, они никогда не сдавались и всегда верили в команду, и команда чувствовала энергию болельщиков.

Это было сложно с самого начала, но то, как мы прибавляли в игре, как мы находили способ играть и как мы начали доминировать и толкать «Ливерпуль» все глубже и глубже, я очень доволен всем», – сказал Маурисио.

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Маурисио Почеттино пресс-конференция Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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