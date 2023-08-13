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Челси
13.08.2023 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 00:33 | Обновлено 13 августа 2023, 00:35
66
0

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

13 августа 2023, 00:33 | Обновлено 13 августа 2023, 00:35
66
0
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Прошлый сезон для «пенсионеров» был сущим кошмаром, и если «красные» под руководством Юргена Клоппа в итоге даже сумели пробиться в Лигу Европы УЕФА, то «Челси» так и остался в середине турнирной таблицы. Но теперь «синих» возглавляет Маурисио Почеттино, что открывает новые перспективы, в том числе, и для Михаила Мудрика. У украинца теперь «десятка» на спине и реальный шанс начать тащить команду уже с первых матчей, так как один из главных новичков, Кристофер Нкунку, травмировался. У «Ливерпуля» тоже покупок за этот трансферное окно достаточно много, но все игроки есть в доступности для Клоппа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль текстовая трансляция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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