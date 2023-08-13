В стартовом туре АПЛ нас сразу ждал интересный матч. Именно против «Ливерпуля» дебютировал когда-то за «Челси» Михаил Мудрик. Сегодня украинец тоже остался в запасе.

Обновленный «Челси» пока находит свою игру, потому не удивительно, что открыли счет гости – отличился Луис Диас. Салах мог, наверное. закрывать игру, но залез в офсайд.

Однако «аристократам» удалось отыграться благодаря голу Дисаси. Весьма интересная игра продолжалась до самого конца, в ней успел поучаствовать и Мудрик, получился довольно неплохо, но результативными действиями не отличился.

Эта ничья стала для обеих команд пятой кряду в АПЛ в личных встречах.

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Челси» - «Ливерпуль» - 1:1

Голы: Дисаси, 36 – Диас, 18

Предупреждения: Чуквуэмека, 3, Энцо, 32, Джексон, 86, Галлагер, 89 – Жота, 32, Александер-Арнольд, 68, Конате, 85, Мак Аллистер, 89.

Видеообзор матча: