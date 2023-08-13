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Чемпионат Англии
Челси
13.08.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 21:35 | Обновлено 13 августа 2023, 21:38
517
0

Челси – Ливерпуль – 1:1. Пятая ничья подряд. Видеообзор матча

Михаилу Мудрику снова не удалось забить

13 августа 2023, 21:35 | Обновлено 13 августа 2023, 21:38
517
0
Челси – Ливерпуль – 1:1. Пятая ничья подряд. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом туре АПЛ нас сразу ждал интересный матч. Именно против «Ливерпуля» дебютировал когда-то за «Челси» Михаил Мудрик. Сегодня украинец тоже остался в запасе.

Обновленный «Челси» пока находит свою игру, потому не удивительно, что открыли счет гости – отличился Луис Диас. Салах мог, наверное. закрывать игру, но залез в офсайд.

Однако «аристократам» удалось отыграться благодаря голу Дисаси. Весьма интересная игра продолжалась до самого конца, в ней успел поучаствовать и Мудрик, получился довольно неплохо, но результативными действиями не отличился.

Эта ничья стала для обеих команд пятой кряду в АПЛ в личных встречах.

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Челси» - «Ливерпуль» - 1:1

Голы: Дисаси, 36 – Диас, 18

Предупреждения: Чуквуэмека, 3, Энцо, 32, Джексон, 86, Галлагер, 89 – Жота, 32, Александер-Арнольд, 68, Конате, 85, Мак Аллистер, 89.

Видеообзор матча:

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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