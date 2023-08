Севилья нашла замену Акунье

Испанская «Севилья» намерена подписать левого защитника немецкого «Штутгарта» Борну Сосу, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры по трансферу 25-летнего хорвата вышли на решающую стадию. «Севилья» рассматривает Сосу, как замену аргентинскому защитнику Маркосу Акунье, которым интересуется «Астон Вилла».

В прошлом сезоне в составе «Штутгарта» Борна Соса сыграл 30 матчей, в которых забил два года и отдал 12 результативных передач. Также защитник провёл 14 матчей и забил один гол в футболке национальной сборной Хорватии.

Understand Sevilla are now advancing in talks to sign Borna Sosa as new LB — as Marcos Acuna could leave with Aston Villa interested ⚪️🔴🇭🇷



Talks are taking place, waiting for the next steps of the LBs domino after Augustinsson joined Anderlecht. pic.twitter.com/JchCw0w4hJ