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Испания
16 августа 2023, 21:46 | Обновлено 16 августа 2023, 21:48
248
0

Севилья нашла замену Акунье

Испанский клуб может подписать игрока сборной Хорватии Сосу

16 августа 2023, 21:46 | Обновлено 16 августа 2023, 21:48
248
0
Севилья нашла замену Акунье
Twitter (Фабрицио Романо). Борна Соса

Испанская «Севилья» намерена подписать левого защитника немецкого «Штутгарта» Борну Сосу, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры по трансферу 25-летнего хорвата вышли на решающую стадию. «Севилья» рассматривает Сосу, как замену аргентинскому защитнику Маркосу Акунье, которым интересуется «Астон Вилла».

В прошлом сезоне в составе «Штутгарта» Борна Соса сыграл 30 матчей, в которых забил два года и отдал 12 результативных передач. Также защитник провёл 14 матчей и забил один гол в футболке национальной сборной Хорватии.

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Севилья Штутгарт Борна Соса трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо трансферы
Источник Фабрицио Романо
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