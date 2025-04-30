В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

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Астон Вилла

После побед над «Брайтоном» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Саутгемптоном» (3:0) и «Ньюкаслом» (4:1), «Астон Вилла» потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Команда идет на седьмом месте, но от зоны Лиги чемпионов отстает всего на три очка. Перед матчем с «Фулхэмом» «Астон Вилла» потерпела еще одно поражение. В полуфинале Кубка Англии команда Унаи Эмери со счетом 0:3 уступила «Кристал Пэлас».

Фулхэм

Несколько туров назад «Фулхэм» неожиданно для многих со счетом 3:2 обыграл «Ливерпуль». Затем последовали поражения от «Борнмута» (0:1) и «Челси» (1:2). В предыдущем туре «Фулхэм» на чужом поле обыграл «Саутгемптон» (2:1). В турнирной таблице команда идет на восьмом месте, сразу за «Астон Виллой». От своего будущего соперника «Фулхэм» отстает на шесть очков, и в случае победы сможет навязать «Астон Вилле» борьбу за место в еврокубках.

Личные встречи

В матче первого круга «Астон Вилла» победила со счетом 3:1. Из последних пяти поединков «Фулхэм» выиграл всего один. В остальных четырех побеждала «Астон Вилла».

«Астон Вилла» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,82 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,41 гола за матч.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Кэш, Торрес, Конса, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Андерсен, Сессеньон, Перейра, Берге, Ивоби, Уилсон, Виллиан, Хименес.

Прогноз

Встреча соседей по турнирной таблице может пройти результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua Астон Вилла Фулхэм Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

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