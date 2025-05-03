03.05.2025 14:30 – FT 1 : 0
Англия03 мая 2025, 16:45 |
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Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
Команда обыграла Фулхэм
03 мая 2025, 16:45 |
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Астон Вилла в матче чемпионата Англии прервала серию из двух поражений кряду и обыграла Фулхэм со счетом 1:0 благодаря голу Тилеманса на старте встречи.
Бирмингемская команда ведет борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. Астон Вилла набрала 60 очков и стала 7-й. Столько же пунктов у Челси и Ноттингем Форест (5-6 позиции), но есть игра в запасе.
По итогам сезона пять команд АПЛ выйдут в Лигу чемпионов.
Чемпионат Англии. 35-й тур
Астон Вилла – Фулхэм 1:0
Гол: Тилеманс, 12
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Комментарии 2
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Астон Вілла не здається. Битва за місце у зоні ЛЧ у самому розпалі
Під кінець сезону вони дуже класно почали грати, останні матчі ЛЧ взагалі супер! Хоч я не є їхнім вболівальником, але мені подобається, як вони грають, приємно спостерігати за ними.
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