Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
Чемпионат Англии
Астон Вилла
03.05.2025 14:30 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 мая 2025, 16:45 |
300
2

Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка

Команда обыграла Фулхэм

03 мая 2025, 16:45 |
300
2
Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла в матче чемпионата Англии прервала серию из двух поражений кряду и обыграла Фулхэм со счетом 1:0 благодаря голу Тилеманса на старте встречи.

Бирмингемская команда ведет борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. Астон Вилла набрала 60 очков и стала 7-й. Столько же пунктов у Челси и Ноттингем Форест (5-6 позиции), но есть игра в запасе.

По итогам сезона пять команд АПЛ выйдут в Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Астон Вилла – Фулхэм 1:0
Гол: Тилеманс, 12

По теме:
Он может все. Вингер Кристал Пэлас стал победителем шахматного турнира
Неревоятный Лэмпард. Известно, какие клубы разыграют третью путевку в АПЛ
Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ
Астон Вилла Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
Хоккей | 03 мая 2025, 14:47 127
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии

Украинские хоккеисты теперь зависят от соперников

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03 мая 2025, 06:23 32
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03.05.2025, 08:26
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 14:57
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
Футбол | 03.05.2025, 17:02
ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Астон Вілла не здається. Битва за місце у зоні ЛЧ у самому розпалі
Ответить
+1
😼
Під кінець сезону вони дуже класно почали грати, останні матчі ЛЧ взагалі супер! Хоч я не є їхнім вболівальником, але мені подобається, як вони грають, приємно спостерігати за ними.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2025, 08:15
Хоккей
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 5
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем