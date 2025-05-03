Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка

Астон Вилла в матче чемпионата Англии прервала серию из двух поражений кряду и обыграла Фулхэм со счетом 1:0 благодаря голу Тилеманса на старте встречи.

Бирмингемская команда ведет борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. Астон Вилла набрала 60 очков и стала 7-й. Столько же пунктов у Челси и Ноттингем Форест (5-6 позиции), но есть игра в запасе.

По итогам сезона пять команд АПЛ выйдут в Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Астон Вилла – Фулхэм 1:0

Гол: Тилеманс, 12