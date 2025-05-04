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Астон Вилла
03.05.2025 14:30 – FT 1 : 0
Фулхэм
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Англия
04 мая 2025, 02:00 | Обновлено 04 мая 2025, 02:45
10
0

Астон Вилла – Фулхэм – 1:0. Будет ли Лига чемпионов? Видео голов и обзор

Судьбу матча решил лишь один гол

04 мая 2025, 02:00 | Обновлено 04 мая 2025, 02:45
10
0
Астон Вилла – Фулхэм – 1:0. Будет ли Лига чемпионов? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая в матче 35-го тура встречались «Астон Вилла» и «Фулхэм».

Хозяевам поля хватило одного гола, чтобы одержать важную победу. Этого оказалось достаточно.

В итоге «Астон Вилла» имеет реальный шанс завершить сезон в топ-5 и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Фулхэм» находится на 9-й позиции.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Астон Вилла – Фулхэм 1:0

Гол: Тилеманс, 12

Видео голов и обзор матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
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Фулхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Юри Тилеманс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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