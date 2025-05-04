03.05.2025 14:30 – FT 1 : 0
Англия04 мая 2025, 02:00 | Обновлено 04 мая 2025, 02:45
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Астон Вилла – Фулхэм – 1:0. Будет ли Лига чемпионов? Видео голов и обзор
Судьбу матча решил лишь один гол
04 мая 2025, 02:00 | Обновлено 04 мая 2025, 02:45
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3 мая в матче 35-го тура встречались «Астон Вилла» и «Фулхэм».
Хозяевам поля хватило одного гола, чтобы одержать важную победу. Этого оказалось достаточно.
В итоге «Астон Вилла» имеет реальный шанс завершить сезон в топ-5 и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Фулхэм» находится на 9-й позиции.
Чемпионат Англии. 35-й тур
Астон Вилла – Фулхэм 1:0
Гол: Тилеманс, 12
Видео голов и обзор матча
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
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