В Шахтере определились с судьбой арендованных игроков на матч с Черноморцем
Благородный жест со стороны украинского гранда
Тема участия арендованных футболистов в матчах против клубов, которым они принадлежат, в нашем футболе не нова. В этом вопросе было сломано немало копий, однако оно до сих пор актуально.
Вот и в преддверии матча 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» многих болельщиков интересует, смогут ли предоставленные в аренду донецким клубом игроки принять участие в поединке в составе команды «моряков».
Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» не стал препятствовать коллегам из Одессы, дав на это разрешение.
На сегодняшний день на арендных правах в одесском клубе находятся семь футболистов, среди которых четверо являются игроками главной команды «черно-синих». Это Даниил Удод, Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Тоиров.
Ранее мы сообщали, что 3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский Черноморец и донецкий Шахтер.
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Ну, в таких матчах можна і заробляти собі репутаційні бали😂😂
навряд чи Чорноморець створить проблеми для ШД, а тренери ШД зможуть побачити чого вартують їх гравці і вирішувати що з ними далі робити. адже навряд чи Чорноморець в першій лізі буде їх орендувати
вище не піднімуться, нижче не скотяться.
ШД буде награвати існуючий матеріал у клубі
і готуватиметься до кубкового матчу.
Кубок - головна ціль цього сезону. бо чемпіонство просрли...