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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 08:59 | Обновлено 03 мая 2025, 09:02
1020
6

В Шахтере определились с судьбой арендованных игроков на матч с Черноморцем

Благородный жест со стороны украинского гранда

03 мая 2025, 08:59 | Обновлено 03 мая 2025, 09:02
1020
6
В Шахтере определились с судьбой арендованных игроков на матч с Черноморцем
ФК Черноморец. Хусрав Тоиров

Тема участия арендованных футболистов в матчах против клубов, которым они принадлежат, в нашем футболе не нова. В этом вопросе было сломано немало копий, однако оно до сих пор актуально.

Вот и в преддверии матча 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» многих болельщиков интересует, смогут ли предоставленные в аренду донецким клубом игроки принять участие в поединке в составе команды «моряков».

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» не стал препятствовать коллегам из Одессы, дав на это разрешение.

На сегодняшний день на арендных правах в одесском клубе находятся семь футболистов, среди которых четверо являются игроками главной команды «черно-синих». Это Даниил Удод, Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Тоиров.

Ранее мы сообщали, что 3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский Черноморец и донецкий Шахтер.

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Хусрав Тоиров Черноморец Одесса Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Даниил Удод Лука Лацабидзе инсайд чемпионат Украины по футболу Черноморец - Шахтер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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easterly
Рішення, яке визиває тільки саркастичну посмішку). Кроти не міняються - гопнікі вони в Зімбабві гопнікі
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+3
Boodya
В матчі, де Шахтарю вже до одного місця результат дозволити останній команді чемпіонату грати арендованими в себе футболістами і спорт.юа назвав це "благородно"😂
Ну, в таких матчах можна і заробляти собі репутаційні бали😂😂
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+2
Микола Унгурян
в принципі. враховуючи стан команд, то рішення очевидне. 
навряд чи Чорноморець створить проблеми для ШД, а тренери ШД зможуть побачити чого вартують їх гравці і вирішувати що з ними далі робити. адже навряд чи Чорноморець в першій лізі буде їх орендувати
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+1
alex belogubko
за это ЧО сдаст игру ШД им уже всё равно вылетать в 1 лигу
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0
Burevestnik
Для ШД в ЧУ ніяких перспектив:
   вище не піднімуться, нижче не скотяться.
ШД буде награвати існуючий матеріал у клубі 
   і готуватиметься до кубкового матчу.
Кубок - головна ціль цього сезону. бо чемпіонство просрли...
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0
Victor673256ua
Дивно, що дозволили грати. Зазвичай Шахтар такого не робить. Як і Динамо
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-3
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