В Шахтере определились с судьбой арендованных игроков на матч с Черноморцем

Тема участия арендованных футболистов в матчах против клубов, которым они принадлежат, в нашем футболе не нова. В этом вопросе было сломано немало копий, однако оно до сих пор актуально.

Вот и в преддверии матча 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» многих болельщиков интересует, смогут ли предоставленные в аренду донецким клубом игроки принять участие в поединке в составе команды «моряков».

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» не стал препятствовать коллегам из Одессы, дав на это разрешение.

На сегодняшний день на арендных правах в одесском клубе находятся семь футболистов, среди которых четверо являются игроками главной команды «черно-синих». Это Даниил Удод, Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Тоиров.

Ранее мы сообщали, что 3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский Черноморец и донецкий Шахтер.