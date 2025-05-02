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  4. Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:05 |
57
0

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 27-го тура чемпионата Украины состоится 3 мая в 18:00

02 мая 2025, 12:05 |
57
0
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В субботу, 3 мая, в 18:00 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Верес – Оболонь
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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