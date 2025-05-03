Черноморец Одесса – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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3 мая, свой матч в 27 туре УПЛ проведут Черноморец и Шахтер Донецк. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский клуб провалил весеннюю часть сезона, команда проиграла семь матчей из восьми, поэтому находится на дне турнирной таблицы чемпионата. В последнем туре Черноморец при абсолютно равной игре уступил дома львовскому Руху со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 76-й минуте.

Шансы спастись минимальные, так как отставание даже от зоны переходных матчей составляет пять очков, такой гандикап надо отыграть за четыре тура. У Черноморца сейчас кризис, такой известный в стране клуб, с большой вероятностью покинет элиту украинского футбола. Предстоящую встречу пропустят Присяжнюк, Скиба и Шпорн.

В такой форме, есть мало шансов оказать достойное сопротивление грозному гранду. Футболисты уже и сами перестали верить в спасение.

Шахтер Донецк

«Горняки» не могут похвастаться успехами в этом сезоне, команда играла в Лиге Чемпионов, но в плей-офф пробиться не удалось, да и показали не лучшую игру. На внутренней арене Шахтер сумел пробиться в финал национального кубка, там сыграют против киевского Динамо, стараясь взять хоть один трофей за сезон.

В чемпионате команда идет только третьей, отставание от лидера составляет 10 очков, а до второй Александрии шесть баллов. Какие-то шансы на титул оставались до матча с лидером Динамо, но в последнем туре «горняки», выигрывая у столичного клуба 2:0, умудрились сыграть 2:2, причем пропустили решающий мяч уже в компенсированное время. Даже за второе место будет тяжело зацепиться, при таких раскладах. Кадровых потерь перед этим противостоянием нет.

Личные встречи

Шахтер владеет тотальным преимуществом в очных противостояниях, Черноморец не может обыграть соперника в 13 встречах кряду. В первом круге «горняки» смогли одержать победу со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе гостей, Черноморец выглядит катастрофически, а Шахтер продолжит погоню за вторым местом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Черноморца – 15,31, ничья – 7,01, победа Шахтера – 1,16. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Особой интриги от этого противостояния я не жду, поэтому ставлю на успех гостей с форой -2 гола за 1,9.

Прогноз Sport.ua Черноморец Шахтер Донецк Фора Шахтера (-2) 1.90 Сделать ставку

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