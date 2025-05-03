Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.
Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 4 клубов – Динамо, Александрия, Колос, Оболонь.
Кандидатуры в номинации Лучший игрок апреля:
- Андрей Ярмоленко (Динамо Киев)
- Владислав Ванат (Динамо Киев)
- Владислав Велетень (Колос Ковалевка)
- Теди Цара (Александрия)
Претенденты на звание Лучший тренер апреля:
- Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
- Александр Шовковский (Динамо Киев)
- Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
- Руслан Ротань (Александрия)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 6 мая 18:00.
Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
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