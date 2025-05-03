Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 4 клубов – Динамо, Александрия, Колос, Оболонь.

Кандидатуры в номинации Лучший игрок апреля:

Андрей Ярмоленко (Динамо Киев)

Владислав Ванат (Динамо Киев)

Владислав Велетень (Колос Ковалевка)

Теди Цара (Александрия)

Претенденты на звание Лучший тренер апреля:

Сергей Шищенко (Оболонь Киев)

Александр Шовковский (Динамо Киев)

Руслан Костышин (Колос Ковалевка)

Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 6 мая 18:00.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле