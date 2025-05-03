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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 07:57 | Обновлено 03 мая 2025, 08:19
186
6

Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

03 мая 2025, 07:57 | Обновлено 03 мая 2025, 08:19
186
6
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Ванат

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 4 клубов – Динамо, Александрия, Колос, Оболонь.

Кандидатуры в номинации Лучший игрок апреля:

  • Андрей Ярмоленко (Динамо Киев)
  • Владислав Ванат (Динамо Киев)
  • Владислав Велетень (Колос Ковалевка)
  • Теди Цара (Александрия)

Претенденты на звание Лучший тренер апреля:

  • Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
  • Александр Шовковский (Динамо Киев)
  • Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
  • Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 6 мая 18:00.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле

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Динамо Киев Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Теди Цара Колос Ковалевка Оболонь Киев Сергей Шищенко Александр Шовковский Руслан Костышин Андрей Ярмоленко Владислав Велетень
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Burevestnik
неповага!!!
найкращий гравець із ШД, один із бразильців,
але не пам'ятаю прізвище ніх.., бо їх там дох..
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+1
Falko
"Ярмоленко та Ванат – претенденти на кращого гравця та тренера УПЛ у квітні"
І хто з них претендує на найкращого тренера?
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+1
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Leon Killer
Велетень кращий!
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0
Saar
Тренера?..... Ярмоленко та Ванат!?????🤣🤣🤣 Заголовок брехати не буде🤣🤣
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0
Перець
І тут кротів дрюкнули 
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0
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