Коко Гауфф – Арина Соболенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 в Мадриде
Решающий поединок тысячника в столице Испании начнется 4 мая в 19:30 по Киеву
3 мая в Мадриде состоится финал женского теннисного турнира, где за титул сразятся Кого Гауфф (4) и Арина Соболенко (1). Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Коко Гауфф
Американская спортсменка проводит пока слабый для себя сезон, на ее счету пока не было титулов, а финал в Мадриде стал первым в году. Старт турнира оказался крайне сложным, в битве против украинки Даяны Ястремской пришлось проявить характер – 0:6, 6:2, 7:5, Гауфф провела не лучший матч. Далее все было проще, да и спортсменка обрела уверенность.
В третьем круге была победа над землячкой Энн Ли – 6:2, 6:3, Бенчич тоже прошла в двух сетах – 6:4, 6:1. Только в первой партии оказала сопротивление «нейтралка» Мирра Андреева – 7:5, 6:1. Неожиданно легко удалось справиться в полуфинале с самой Игой Свентек – 6:1, 6:1.
В онлайн рейтинге Гауфф уже поднялась на третью строчку, а если выиграет предстоящий финал, то станет второй ракеткой мира.
Арина Соболенко
Для «нейтралки» Арины Соболенко предстоящий финал станет шестым в сезоне. Спортсменка взяла титулы в Брисбене и Майами, а проиграла решающие матчи на Открытом чемпионате Австралии, Индиан-Уэллс и Штутгарте.
В Мадриде Соболенко начала с победы над Анной Блинковой – 6:3, 6:4, потом прошла бельгийку Элизе Мертенс – 3:6, 6:2, 6:1. Не было особых проблем с Пейтон Стернс – 6:2, 6:4.
Сложным и драматичным был четвертьфинал против украинки Марты Костюк – 7:6, 7:6, хотя нельзя сказать, что Соболенко в том матче играла лучше, где-то помогла удача, ведь приходилось отыгрывать даже сетболы.
Непростым был и полуфинал против еще одной украинки Элины Свитолиной – 6:3, 7:5. Хоть Соболенко и является первой ракеткой мира, чувствуется, что ее можно обыграть, немного не хватило Костюк, где-то были шансы и у Свитолиной.
Личные встречи
Как показывает статистика, спортсменки играли между собой девять раз, со счетом 5:4 ведет американская спортсменка. Стоит обратить внимание на тот факт, что на грунте теннисистки встречались всего раз, это было еще в 2021-м году на турнире в Риме. Тогда победу праздновала Гауфф.
Прогноз
Встречаются теннисистки топ-уровня, букмекеры не рискнули выделить фаворита в этой паре. Финал с эффектной афишей, который может завершиться с любым исходом.
Я думаю, игра таких сильных теннисисток может затянуться, возможно, понадобиться три сета для определения победителя. Поставлю на тотал больше 21,5 геймов.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.
19:30
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