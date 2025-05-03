3 мая в Мадриде состоится финал женского теннисного турнира, где за титул сразятся Кого Гауфф (4) и Арина Соболенко (1). Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Коко Гауфф

Американская спортсменка проводит пока слабый для себя сезон, на ее счету пока не было титулов, а финал в Мадриде стал первым в году. Старт турнира оказался крайне сложным, в битве против украинки Даяны Ястремской пришлось проявить характер – 0:6, 6:2, 7:5, Гауфф провела не лучший матч. Далее все было проще, да и спортсменка обрела уверенность.

В третьем круге была победа над землячкой Энн Ли – 6:2, 6:3, Бенчич тоже прошла в двух сетах – 6:4, 6:1. Только в первой партии оказала сопротивление «нейтралка» Мирра Андреева – 7:5, 6:1. Неожиданно легко удалось справиться в полуфинале с самой Игой Свентек – 6:1, 6:1.

В онлайн рейтинге Гауфф уже поднялась на третью строчку, а если выиграет предстоящий финал, то станет второй ракеткой мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Арина Соболенко

Для «нейтралки» Арины Соболенко предстоящий финал станет шестым в сезоне. Спортсменка взяла титулы в Брисбене и Майами, а проиграла решающие матчи на Открытом чемпионате Австралии, Индиан-Уэллс и Штутгарте.

В Мадриде Соболенко начала с победы над Анной Блинковой – 6:3, 6:4, потом прошла бельгийку Элизе Мертенс – 3:6, 6:2, 6:1. Не было особых проблем с Пейтон Стернс – 6:2, 6:4.

Сложным и драматичным был четвертьфинал против украинки Марты Костюк – 7:6, 7:6, хотя нельзя сказать, что Соболенко в том матче играла лучше, где-то помогла удача, ведь приходилось отыгрывать даже сетболы.

Непростым был и полуфинал против еще одной украинки Элины Свитолиной – 6:3, 7:5. Хоть Соболенко и является первой ракеткой мира, чувствуется, что ее можно обыграть, немного не хватило Костюк, где-то были шансы и у Свитолиной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

Как показывает статистика, спортсменки играли между собой девять раз, со счетом 5:4 ведет американская спортсменка. Стоит обратить внимание на тот факт, что на грунте теннисистки встречались всего раз, это было еще в 2021-м году на турнире в Риме. Тогда победу праздновала Гауфф.

Прогноз

Встречаются теннисистки топ-уровня, букмекеры не рискнули выделить фаворита в этой паре. Финал с эффектной афишей, который может завершиться с любым исходом.

Я думаю, игра таких сильных теннисисток может затянуться, возможно, понадобиться три сета для определения победителя. Поставлю на тотал больше 21,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua Коко Гауфф Арина Соболенко Тотал больше 21.5 1.70 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.