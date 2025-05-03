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Германия
03 мая 2025, 03:19 | Обновлено 03 мая 2025, 03:28
114
0

«Фантастический игрок». Клозе лично работал над переходом Степанова

Главный тренер «Нюрнберга» раскрыл детали переговоров

03 мая 2025, 03:19 | Обновлено 03 мая 2025, 03:28
114
0
«Фантастический игрок». Клозе лично работал над переходом Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе заявил, что лично приложил усилия для подписания украинского нападающего «Байера» Артема Степанова:

«Я попробую описать все очень примерно. Действительно, нам понравился этот игрок. У нас, конечно, есть скауты, но в этом случае все было немного особенным, потому что зимой я был в отпуске с человеком, который работает в Байере. И мы смогли долго и очень интенсивно поговорить об Артеме. Он более-менее порекомендовал его мне. Хотя он уже был у нас на радаре.

Потом, как всегда, я посещал матчи с его участием, смотрел видео, а позже мы встретились с ним, чтобы очень четко показать, где мы его видим. Объяснили его сильные и слабые стороны, поговорили о его профиле, о том, как он может сделать следующие шаги. И мы надеемся, что он пойдет этим путем вместе с нами, как и многие другие, кто прошел через молодежные ряды.

Можно посмотреть на Рафу Любаха, который тоже играл только в молодежном футболе, но какой путь он прошел в этом году, какую игру он показывает. Мы, конечно, надеемся на то же самое от Артема. Но все разные. Не все прогрессируют так быстро. Поэтому мы будем спокойно развивать его и позволим ему сделать следующие шаги.

Но для меня он действительно хорошее усиление, и мы все невероятно рады, что он решил присоединиться к нам, потому что мы все считаем его фантастическим игроком», – цитирует Клозе Kicker.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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