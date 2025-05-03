«Фантастический игрок». Клозе лично работал над переходом Степанова
Главный тренер «Нюрнберга» раскрыл детали переговоров
Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе заявил, что лично приложил усилия для подписания украинского нападающего «Байера» Артема Степанова:
«Я попробую описать все очень примерно. Действительно, нам понравился этот игрок. У нас, конечно, есть скауты, но в этом случае все было немного особенным, потому что зимой я был в отпуске с человеком, который работает в Байере. И мы смогли долго и очень интенсивно поговорить об Артеме. Он более-менее порекомендовал его мне. Хотя он уже был у нас на радаре.
Потом, как всегда, я посещал матчи с его участием, смотрел видео, а позже мы встретились с ним, чтобы очень четко показать, где мы его видим. Объяснили его сильные и слабые стороны, поговорили о его профиле, о том, как он может сделать следующие шаги. И мы надеемся, что он пойдет этим путем вместе с нами, как и многие другие, кто прошел через молодежные ряды.
Можно посмотреть на Рафу Любаха, который тоже играл только в молодежном футболе, но какой путь он прошел в этом году, какую игру он показывает. Мы, конечно, надеемся на то же самое от Артема. Но все разные. Не все прогрессируют так быстро. Поэтому мы будем спокойно развивать его и позволим ему сделать следующие шаги.
Но для меня он действительно хорошее усиление, и мы все невероятно рады, что он решил присоединиться к нам, потому что мы все считаем его фантастическим игроком», – цитирует Клозе Kicker.
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