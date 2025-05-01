В Байере рассказали, чего ждут от Степанова в новом сезоне

Менеджер Байера Симон Рольфес надеется, что аренда форварда Артема Степанова поможет украинскому бомбардиру перейти на новый уровень развития.

17-летний игрок сезон 2025/26 проведет в Нюрнберге, который сейчас идет 10-м во второй Бундеслиге.

«Мы надеемся, что аренда в Нюрнберг и один сезон в новой команде даст дополнительный толчок развитию Степанова».

«Артем получит возможность развиваться дальше, а у Нюрнберга будет дополнительная опция в атаке, поэтому мы считаем, что эта сделка пойдет на пользу всем сторонам», – сказал Рольфес.

В нынешнем сезоне Степанов забил 22 гола за юношескую команду, а также дебютировал в Лиге чемпионов за первую команду.