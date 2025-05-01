Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Байере рассказали, чего ждут от Степанова в новом сезоне
Германия
01 мая 2025, 16:29 | Обновлено 01 мая 2025, 16:31
199
0

В Байере рассказали, чего ждут от Степанова в новом сезоне

Рольфес ждет от Степанова нового шага в развитии

01 мая 2025, 16:29 | Обновлено 01 мая 2025, 16:31
199
0
В Байере рассказали, чего ждут от Степанова в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Менеджер Байера Симон Рольфес надеется, что аренда форварда Артема Степанова поможет украинскому бомбардиру перейти на новый уровень развития.

17-летний игрок сезон 2025/26 проведет в Нюрнберге, который сейчас идет 10-м во второй Бундеслиге.

«Мы надеемся, что аренда в Нюрнберг и один сезон в новой команде даст дополнительный толчок развитию Степанова».

«Артем получит возможность развиваться дальше, а у Нюрнберга будет дополнительная опция в атаке, поэтому мы считаем, что эта сделка пойдет на пользу всем сторонам», – сказал Рольфес.

В нынешнем сезоне Степанов забил 22 гола за юношескую команду, а также дебютировал в Лиге чемпионов за первую команду.

По теме:
В Шахтере рассказали, что их футболист вернулся из Баварии в Украину
Хайденхайм – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Артем Степанов проведет один сезон в Нюрнберге. Реакция болельщиков
Байер Нюрнберг Симон Рольфес Артем Степанов Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Kicker
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Футбол | 01 мая 2025, 03:22 1
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?

Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Нельзя смотреть на позицию Ман Юнайтед в АПЛ»
Футбол | 01 мая 2025, 15:59 0
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Нельзя смотреть на позицию Ман Юнайтед в АПЛ»
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Нельзя смотреть на позицию Ман Юнайтед в АПЛ»

«Атлетик» будет принимать на своем поле «красных дьяволов»

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01.05.2025, 01:23
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
Футбол | 01.05.2025, 11:02
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Теннис | 01.05.2025, 01:53
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 13
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
30.04.2025, 23:54 29
Футбол
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
29.04.2025, 18:45 14
Футбол
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
29.04.2025, 16:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем