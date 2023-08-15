Новый клуб Неймара подпишет голкипера Севильи

Голкипер «Севильи» Яссин Буну находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры находятся на заключительной стадии. Сумма трансфера составит 19 миллионов евро.

«Бавария», которая также претендовала на Буну, вышла из переговоров, поскольку не могла соревноваться с «Аль-Хилялем» в плане зарплаты, которую чемпионы Германии были готовы предложить марокканскому вратарю.

Напомним, сегодня «Аль-Хиляль» официально сообщил о подписании Неймара.