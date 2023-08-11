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Испания
11 августа 2023, 18:34 | Обновлено 11 августа 2023, 18:47
2733
6

Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа

«Галактикос» обратили взор на Яссина Буну

11 августа 2023, 18:34 | Обновлено 11 августа 2023, 18:47
2733
6
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

Между мадридским «Реалом» и «Севильей» начались переговоры относительно трансфера голкипера Яссина Буну.

В 32-летнем вратаре сборной Марокко, который родился в Канаде, в «Реале» видят замену бельгийцу Тибо Куртуа, который надолго выпал из игры, получив разрыв крестообразной связки колена.

Ранее сообщалось, что Буну входит в число шести кандидатов, которые могут заменить Куртуа в «Реале».

В прошлом сезоне-2022/2023 Буну в 36 матчах за «Севилью» во всех турнирах пропустил 60 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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трансферы трансферы Ла Лиги Яссин Буну Тибо Куртуа Севилья Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 6
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anacreon
Ну, якогось воротаря вони в принципі собі куплять. Бо якщо травмується Лунін, то хто буде грати?Але з іншим вже можна якось конкурувати і змагатися за місце. Якщо його поставлять і він напропускає 3 гола і буде винен в голах, то наступного матча Анчелотті може поставити Луніна і дивитися, хто з них буде менше пропускати. Якби Лунін грав впевнено, то могли б його залишити.
Якийсь 32-річний пенсіонер то ще краще, ніж молодий 25-річний якийсь.
Невчасно Куртуа травмувався на весь сезон. Хоч би 5 вересня. Але краще так, ніж ніяк.
Ну а Луніну треба використовувати шанс і е пропускати "свої" голи. Аби порекламувати себе перед потенційними роботодавцями наступного літа. Якби нормально грав, то і нормальний клуб би забрав.В любому випадку навіть з новим воротарем напевно в Луніна шанси зіграти більше матчів. Але побачимо. Поки не купили все одно зіграє пару матчів.
І реально краще хай 30+ купляють. Є шанс що скоріше травмується.
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+3
Burevestnik
сьогодні грає Севілья, побачимо чи гратиме  Буну
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0
Soler61
Понятно что Лунина не воспринимают всерьез как замену Куртуа .Матч два дадут постоять пока не найдут голкипера 
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0
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Злий Глобинець
А Яссін точно кращий за Луніна? Щось я сумніваюсь. Севілья, якби не виграла ЛЄ, взагалі б залишилась без єврокубків.
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-1
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