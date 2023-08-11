Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа

Между мадридским «Реалом» и «Севильей» начались переговоры относительно трансфера голкипера Яссина Буну.

В 32-летнем вратаре сборной Марокко, который родился в Канаде, в «Реале» видят замену бельгийцу Тибо Куртуа, который надолго выпал из игры, получив разрыв крестообразной связки колена.

Ранее сообщалось, что Буну входит в число шести кандидатов, которые могут заменить Куртуа в «Реале».

В прошлом сезоне-2022/2023 Буну в 36 матчах за «Севилью» во всех турнирах пропустил 60 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.