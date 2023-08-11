Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
«Галактикос» обратили взор на Яссина Буну
Между мадридским «Реалом» и «Севильей» начались переговоры относительно трансфера голкипера Яссина Буну.
В 32-летнем вратаре сборной Марокко, который родился в Канаде, в «Реале» видят замену бельгийцу Тибо Куртуа, который надолго выпал из игры, получив разрыв крестообразной связки колена.
Ранее сообщалось, что Буну входит в число шести кандидатов, которые могут заменить Куртуа в «Реале».
В прошлом сезоне-2022/2023 Буну в 36 матчах за «Севилью» во всех турнирах пропустил 60 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Якийсь 32-річний пенсіонер то ще краще, ніж молодий 25-річний якийсь.
Невчасно Куртуа травмувався на весь сезон. Хоч би 5 вересня. Але краще так, ніж ніяк.
Ну а Луніну треба використовувати шанс і е пропускати "свої" голи. Аби порекламувати себе перед потенційними роботодавцями наступного літа. Якби нормально грав, то і нормальний клуб би забрав.В любому випадку навіть з новим воротарем напевно в Луніна шанси зіграти більше матчів. Але побачимо. Поки не купили все одно зіграє пару матчів.
І реально краще хай 30+ купляють. Є шанс що скоріше травмується.