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Испания
10 августа 2023, 17:27 | Обновлено 10 августа 2023, 17:28
3204
12

Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале

Мадридцам нужно очень быстро решить эту проблему

10 августа 2023, 17:27 | Обновлено 10 августа 2023, 17:28
3204
12
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке в четверг и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Мадридский клуб уже начал поиски вратаря, который смог бы заменить бельгийца в ближайшее время.

Список вариантов:

1. Давид де Хеа – свободный агент после ухода из «Манчестер Юнайтед»
2. Яссин Буну «Севилья»
3. Кепа Аррисабалага «Челси»
4. Возвращение Кейлора Наваса из «ПСЖ»
5. Гиорги Мамардашвили «Валенсия»
6. Доминик Ливакович «Динамо» Загреб

Отметим, что первый матч в чемпионате «Реал» сыграет 12 августа в Бильбао против «Атлетика».

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Давид Де Хеа Яссин Буну Кепа Аррисабалага Кейлор Навас Гиорги Мамардашвили Доминик Ливакович
Источник Marca
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Комментарии 12
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Romeo Serhi
Ну,Лунін дійсно слабий для такого клубу 
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+2
ptolemeus
Нарешті розсипляться вологі мрії нашого Андрійка на те щоб стати основним воротарем. У всякому разі, надіюсь, що до нього дійде - що він нікому там не потрібен як основний.
І ця ситуація просто наглядно це демонструє. От ти ніби другий голкіпер після Куртуа. Куртуа отримує травму... І клуб шукає іншого першого воротаря! Тут треба вставити сміх того іспанського дядечки. Тобто - це просто анекдот. У вас є другий воротар, який в системі клубу вже кілька років. А вони шукають нового!
Якщо Андрійко не дурень (а в цьому немає впевненості), то він після цього має просто зібрати манатки і проситися куди небудь в оренду чи в трансфер.
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0
pol-55
На Кепу Баварія намилилась.
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0
nick07
ніфіга собі "залишок сезону")))) 
правильніше буде весь сезон.
Шкода якщо куплять когось на основу, а Лунін і далі буде банку гріти, але у нього дуже мало часу довести що гідний основи
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0
MrStepanovM .
неужто Анчелотти такой упоротый?!
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0
Злий Глобинець
Ну от, засунуть Луніна знову на лавку. А то тут дехто передчасно оптимізм виплескував щодо майбутнього Андрія в РМ. А воно он як виходить... українці другий сорт, якщо тільки вони не на дві голови вище за конкурентів.
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0
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avk2307
Как по мне так Навас выглядит самым перспективным вариантом без особых расходов и адаптации. Надо ж еще учитывать что по Мбапе они с ПСЖ тоже договариваются и могут Наваса включить в сделку.
Ну а если покупать , то лучше Буну или Мамардашвили. они с Ла Лигой знакомы и язык знают
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0
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Иван Иванов
зачем? есть же Лунин!
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-2
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