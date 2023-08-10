Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Мадридцам нужно очень быстро решить эту проблему
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке в четверг и, скорее всего, пропустит остаток сезона.
Мадридский клуб уже начал поиски вратаря, который смог бы заменить бельгийца в ближайшее время.
Список вариантов:
1. Давид де Хеа – свободный агент после ухода из «Манчестер Юнайтед»
2. Яссин Буну «Севилья»
3. Кепа Аррисабалага «Челси»
4. Возвращение Кейлора Наваса из «ПСЖ»
5. Гиорги Мамардашвили «Валенсия»
6. Доминик Ливакович «Динамо» Загреб
Отметим, что первый матч в чемпионате «Реал» сыграет 12 августа в Бильбао против «Атлетика».
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І ця ситуація просто наглядно це демонструє. От ти ніби другий голкіпер після Куртуа. Куртуа отримує травму... І клуб шукає іншого першого воротаря! Тут треба вставити сміх того іспанського дядечки. Тобто - це просто анекдот. У вас є другий воротар, який в системі клубу вже кілька років. А вони шукають нового!
Якщо Андрійко не дурень (а в цьому немає впевненості), то він після цього має просто зібрати манатки і проситися куди небудь в оренду чи в трансфер.
правильніше буде весь сезон.
Шкода якщо куплять когось на основу, а Лунін і далі буде банку гріти, але у нього дуже мало часу довести що гідний основи
Ну а если покупать , то лучше Буну или Мамардашвили. они с Ла Лигой знакомы и язык знают