Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке в четверг и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Мадридский клуб уже начал поиски вратаря, который смог бы заменить бельгийца в ближайшее время.

Список вариантов:

1. Давид де Хеа – свободный агент после ухода из «Манчестер Юнайтед»

2. Яссин Буну «Севилья»

3. Кепа Аррисабалага «Челси»

4. Возвращение Кейлора Наваса из «ПСЖ»

5. Гиорги Мамардашвили «Валенсия»

6. Доминик Ливакович «Динамо» Загреб

Отметим, что первый матч в чемпионате «Реал» сыграет 12 августа в Бильбао против «Атлетика».