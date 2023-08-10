Известны предварительные сроки восстановления Куртуа от тяжелой травмы

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке в четверг и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Бельгийскому вратарю предстоит операция. В лучшем случае он вернется в апреле следующего года, но есть опасения, что сезон для Куртуа закончился, не успев начаться.

Отметим, что за два дня до старта нового сезона в распоряжении «сливочных» остался лишь украинский вратарь Андрей Лунин. Различные источники уже сообщают о том, что мадридский клуб собирается подписать испанца Давида Де Хеа.

Тибо Куртуа стал игроком «Реала» летом 2018 года и с тех пор сыграл 230 матчей за мадридскую команду, на его счету 91 матч без пропущенных голов. Лунин в прошлом сезоне сыграл всего 12 матчей во всех турнирах. С момента подписания контракта в 2018 году он провел 9 матчей в Ла Лиге.