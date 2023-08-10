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Испания
10 августа 2023, 16:43 | Обновлено 10 августа 2023, 17:50
4057
1

Известны предварительные сроки восстановления Куртуа от тяжелой травмы

Основной вратарь «Реала» может пропустить целый сезон

10 августа 2023, 16:43 | Обновлено 10 августа 2023, 17:50
4057
1
Известны предварительные сроки восстановления Куртуа от тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке в четверг и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Бельгийскому вратарю предстоит операция. В лучшем случае он вернется в апреле следующего года, но есть опасения, что сезон для Куртуа закончился, не успев начаться.

Отметим, что за два дня до старта нового сезона в распоряжении «сливочных» остался лишь украинский вратарь Андрей Лунин. Различные источники уже сообщают о том, что мадридский клуб собирается подписать испанца Давида Де Хеа.

Тибо Куртуа стал игроком «Реала» летом 2018 года и с тех пор сыграл 230 матчей за мадридскую команду, на его счету 91 матч без пропущенных голов. Лунин в прошлом сезоне сыграл всего 12 матчей во всех турнирах. С момента подписания контракта в 2018 году он провел 9 матчей в Ла Лиге.

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Источник The Athletic
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Alehandro
Перспектива того, шо до закриття літнього міжсезоння Реал придбає когось на заміну виглядає більш ймовірною, ніж те, шо Лунін стане основним...
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