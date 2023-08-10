Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа
Испания
10 августа 2023, 15:48 | Обновлено 10 августа 2023, 15:54
1903
8

Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа

Мадридцы задумались о подписании голкипера

10 августа 2023, 15:48 | Обновлено 10 августа 2023, 15:54
1903
8
Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Травма бельгийского голкипера Тибо Куртуа заставляет мадридский «Реал» задуматься о приглашении опытного стража ворот взамен выбывшего из строя бельгийца.

Как ранее сообщалось, сегодня, 10 августа, Куртуа на тренировке повредил переднюю крестообразную связку левого колена. Теперь его ждет операция и длительное восстановление.

Согласно имеющейся информации, в «Реале» могут подписать в статусе свободного агента испанца Давида де Хеа, который до последнего времени играл за «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Лунин поддержал Куртуа, который получил серьезную травму
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
трансферы Давид Де Хеа Реал Мадрид Тибо Куртуа
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
Футбол | 10 августа 2023, 06:15 7
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона

Раскрыты новые страшные факты о президенте «Ингульца»

ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Футбол | 09 августа 2023, 20:35 29
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед игрой с греческим «Арисом»

Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина
Футбол | 10.08.2023, 14:14
Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина
Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Футбол | 09.08.2023, 18:20
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Доминго Бланко может покинуть Днепр-1
Футбол | 10.08.2023, 10:34
Доминго Бланко может покинуть Днепр-1
Доминго Бланко может покинуть Днепр-1
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dimaryz81
Самое предсказуемое решение. Раньше уже почти подписали. А сейчас он свободен. А а Андрее к сожалению не видят номера 1.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
У приемной Реала уже столпились агенты вратарей. Лунину ничего не светит, к сожалению. Ни один здравомыслящий наставник, а папа Карло собаку съел на футбольных делах, не поставит крепкого баночника в основу топ-клуба с максимальными задачами на сезон.
Ответить
+2
Алексей
Та доверьтесь Лунину, он вас не подведёт, зачем тот Де Хея 
Ответить
+1
Romeo Serhi
Подпишут 
Ответить
+1
Умник
Ну ше вы минусуете ну похож он на него
Ответить
0
anacreon
А чого він вільний агент? Уже два місяці при тому? Не було бажаючи підписати 32-річного ветерана?
 де Хеа так само травмується через якийсь час і Лунін знову буде грати. Бо вік є вік, як би не розповідали. Чи напропускає купу м'ячів і випустять Луніна.Реал в принципі доволі багато пропускає, хоч Лунін, хоч Куртуа. Погана в них оборона, дає багато пробивати. А коли воротаря декілька разів за матч розстрілюють, то врешті решт пропустить, бо є  такі речі,  де фізично не втсигне дотягнутися.
Ответить
0
Умник
Барских в шикарной форме.
Шикарный вратарь
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
09.08.2023, 19:45 6
Футбол
УСИК: «Даже некоторые мои знакомые не верили в то, что я выиграю у Джошуа»
УСИК: «Даже некоторые мои знакомые не верили в то, что я выиграю у Джошуа»
08.08.2023, 22:55
Бокс
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 42
Футбол
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
09.08.2023, 14:16 1
Бокс
Каким будет Прометей в новом сезоне?
Каким будет Прометей в новом сезоне?
09.08.2023, 11:15 1
Баскетбол
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 3
Футбол
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем