Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа

Травма бельгийского голкипера Тибо Куртуа заставляет мадридский «Реал» задуматься о приглашении опытного стража ворот взамен выбывшего из строя бельгийца.

Как ранее сообщалось, сегодня, 10 августа, Куртуа на тренировке повредил переднюю крестообразную связку левого колена. Теперь его ждет операция и длительное восстановление.

Согласно имеющейся информации, в «Реале» могут подписать в статусе свободного агента испанца Давида де Хеа, который до последнего времени играл за «Манчестер Юнайтед».