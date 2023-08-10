Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа
Мадридцы задумались о подписании голкипера
Травма бельгийского голкипера Тибо Куртуа заставляет мадридский «Реал» задуматься о приглашении опытного стража ворот взамен выбывшего из строя бельгийца.
Как ранее сообщалось, сегодня, 10 августа, Куртуа на тренировке повредил переднюю крестообразную связку левого колена. Теперь его ждет операция и длительное восстановление.
Согласно имеющейся информации, в «Реале» могут подписать в статусе свободного агента испанца Давида де Хеа, который до последнего времени играл за «Манчестер Юнайтед».
🚨💣 David De Gea podría llegar LIBRE al Real Madrid. pic.twitter.com/V7qsPjv30s— madridistaReal (@RMadridistaReal) August 10, 2023
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де Хеа так само травмується через якийсь час і Лунін знову буде грати. Бо вік є вік, як би не розповідали. Чи напропускає купу м'ячів і випустять Луніна.Реал в принципі доволі багато пропускає, хоч Лунін, хоч Куртуа. Погана в них оборона, дає багато пробивати. А коли воротаря декілька разів за матч розстрілюють, то врешті решт пропустить, бо є такі речі, де фізично не втсигне дотягнутися.
Шикарный вратарь